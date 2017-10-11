вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Експрес-митниця»: на Волині «зелений коридор» перетинають за 33 секунди

«Експрес-митниця»: на Волині «зелений коридор» перетинають за 33 секунди
Середня тривалість пропуску громадян України через «зелений коридор» на Волинській митниці ДФС складає 33 секунди.

Про це 10 жовтня під час брифінгу щодо результатів роботи митниці за 9 місяців 2018 року та завдань на наступний період повідомив в.о. начальника Волинської митниці ДФС Євгеній Шелігацький.

«Волинська митниця завжди намагається скорочувати тривалість митного оформлення через автоматизацію. Технічне переоснащення, впровадження в роботу інноваційних методів. Середня тривалість митного оформлення однієї митної декларації становить 1 годину 7 хвилин», - розповів Шелігацький. Водночас законодавство дозволяє митникам проводити цю процедуру до 4 годин.

Натомість середня тривалість пропуску громадян України «зеленим коридор» складає 33 секунди.

Довідково:

«Зелений коридор» - спрощений режим проходження митного контролю та оформлення. Він призначений для громадян, які переміщують через митний кордон України товари в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо їх ввезення або вивезення. Проходження цим коридором звільняє громадян від заповнення митної декларації.

Нагадаємо, також Шелігацький розповів про те, скільки коштів цього року перерахували на ремонт волинських доріг, що намагалися незаконно перевезти через кордон та про те, що у Ратному із митного складу банда уночі викрала авто на єврономерах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: митниця, ДФС, зелений коридор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Ж*пу на півметра не підсуне»: у Луцьку автохам перегородив пандус. ФОТО
Сьогодні, 17:05
На Рівненщині в лікарні померла породілля
Сьогодні, 17:04
«Експрес-митниця»: на Волині «зелений коридор» перетинають за 33 секунди
Сьогодні, 16:48
На Харківщині батьки спіймали педофіла: шокуюча переписка
Сьогодні, 16:32
Лучани обурені діями тимчасової влади щодо підвищення тарифів
Сьогодні, 16:26
Схожі новини
Повідомили результати «експериментальної» співпраці волинських митників і поліції щодо ввезення авто Повідомили результати «експериментальної» співпраці волинських митників і поліції щодо ввезення авто
27 серпень, 17:21
На «Ягодині» виявили автомобіль з вмонтованим в підлогу складом цигарок. ФОТО На «Ягодині» виявили автомобіль з вмонтованим в підлогу складом цигарок. ФОТО
01 червень, 09:56
Волинські митники оформляють декларації за принципом «єдиного вікна» Волинські митники оформляють декларації за принципом «єдиного вікна»
26 лютий, 09:23
На «Устилузі» можуть бути затримки в оформленні автівок На «Устилузі» можуть бути затримки в оформленні автівок
11 жовтень, 2017, 20:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Ягодині» облаштують додаткові вагові комплекси
Сьогодні, 17:39
 0
Розповіли про стан волинянки, яку покусав бульдог. ВІДЕО
Сьогодні, 17:38
 0
Агенти Кремля закликають скасувати призов в Україні, – Ігор Лапін
Сьогодні, 17:24
 0
На Волині деякі приміські поїзди курсуватимуть по-новому через ремонт
Сьогодні, 17:15
 0
«Ж*пу на півметра не підсуне»: у Луцьку автохам перегородив пандус. ФОТО
Сьогодні, 17:05
 0
Медіа
відео
1/8