«Експрес-митниця»: на Волині «зелений коридор» перетинають за 33 секунди





Про це 10 жовтня під час брифінгу щодо результатів роботи митниці за 9 місяців 2018 року та завдань на наступний період повідомив в.о. начальника Волинської митниці ДФС Євгеній Шелігацький.



«Волинська митниця завжди намагається скорочувати тривалість митного оформлення через автоматизацію. Технічне переоснащення, впровадження в роботу інноваційних методів. Середня тривалість митного оформлення однієї митної декларації становить 1 годину 7 хвилин», - розповів Шелігацький. Водночас законодавство дозволяє митникам проводити цю процедуру до 4 годин.



Натомість середня тривалість пропуску громадян України «зеленим коридор» складає 33 секунди.



Довідково:



«Зелений коридор» - спрощений режим проходження митного контролю та оформлення. Він призначений для громадян, які переміщують через митний кордон України товари в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо їх ввезення або вивезення. Проходження цим коридором звільняє громадян від заповнення митної декларації.



Нагадаємо, також Шелігацький розповів про те, скільки коштів цього року перерахували на ремонт волинських доріг, що намагалися банда уночі викрала авто на єврономерах.



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