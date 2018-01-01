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На «Ягодині» облаштують додаткові вагові комплекси

На «Ягодині» облаштують додаткові вагові комплекси
На пункті пропуску «Ягодин» на кордоні із Польщею встановлюють додаткові вагові комплекси – по 2 на виїзді з України та в'їзді.

Про це 10 жовтня під час брифінгу щодо результатів роботи митниці за 9 місяців 2018 року та завдань на наступний період повідомив в.о. начальника Волинської митниці ДФС Євгеній Шелігацький.

За словами посадовця, значну роль приділяють розбудові інфраструктури пунктів пропуску.

«Зараз на митному посту «Ягодин» встановлюються додаткові вагові комплекси – 2 вагові комплекси будуть функціонувати на виїзд з України і ще додатково встановлюються вагові комплекси на в’їзд в Україну», – мовив Шелігацький.

Також встановлюють додаткову скануючу систему, яка зможе обробляти два автомобілі одночасно.

Нагадаємо, Шелігацький розповів про те, скільки коштів цього року перерахували на ремонт волинських доріг, що намагалися незаконно перевезти через кордон та про те, що у Ратному із митного складу банда уночі викрала авто на єврономерах.

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Теги: Ягодин, митниця, вагові комплекси
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