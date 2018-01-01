На «Ягодині» облаштують додаткові вагові комплекси





Про це 10 жовтня під час брифінгу щодо результатів роботи митниці за 9 місяців 2018 року та завдань на наступний період повідомив в.о. начальника Волинської митниці ДФС Євгеній Шелігацький.



За словами посадовця, значну роль приділяють розбудові інфраструктури пунктів пропуску.



«Зараз на митному посту «Ягодин» встановлюються додаткові вагові комплекси – 2 вагові комплекси будуть функціонувати на виїзд з України і ще додатково встановлюються вагові комплекси на в’їзд в Україну», – мовив Шелігацький.



Також встановлюють додаткову скануючу систему, яка зможе обробляти два автомобілі одночасно.



Нагадаємо, Шелігацький розповів про те, скільки коштів цього року перерахували на ремонт волинських доріг, що намагалися банда уночі викрала авто на єврономерах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На пункті пропуску «Ягодин» на кордоні із Польщею встановлюють додаткові вагові комплекси – по 2 на виїзді з України та в'їзді.Про це 10 жовтня під час брифінгу щодо результатів роботи митниці за 9 місяців 2018 року та завдань на наступний період повідомив в.о. начальника Волинської митниці ДФСЗа словами посадовця, значну роль приділяють розбудові інфраструктури пунктів пропуску.«Зараз на митному посту «Ягодин» встановлюються додаткові вагові комплекси – 2 вагові комплекси будуть функціонувати на виїзд з України і ще додатково встановлюються вагові комплекси на в’їзд в Україну», – мовив Шелігацький.Також встановлюють додаткову скануючу систему, яка зможе обробляти два автомобілі одночасно.Нагадаємо, Шелігацький розповів про те, скільки коштів цього року перерахували на, що намагалися незаконно перевезти через кордон та про те, що у Ратному із митного складуна єврономерах.

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