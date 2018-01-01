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Автомобілісти протестуватимуть проти стрімкого подорожчання пального

Автомобілісти протестуватимуть проти стрімкого подорожчання пального
Громадські активісти закликають волинських автомобілістів долучитися до акції протесту проти різкого подорожчання пального.

Про це йдеться у повідомленні у спільноті «Доступне авто кожному українцю» у соціальній мережі Facebook.

Активісти вимагають знизити вартість пального до рівня 15 травня 2018 року за рахунок зменшення розміру акцизу на пальне та прив’язки акцизу до гривні замість прив’язки до євро.

Усіх небайдужих автомобілістів закликають завтра, 11 жовтня, о 09:00 «зупинитися, прийнявши крайній правий ряд та міри безпеки руху, ввімкнути «аварійку» та світло фар, подати звуковий сигнал на знак протесту, без перекриття доріг».


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Теги: пальне, ціни, Волинь
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