Лісівники пообіцяли створити на Волині нові парки та сквери

У Луцьку відбувся публічний захист 24 кращих проектів дендрологічних парків, скверів та алей.Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.Нагадаємо, що другий рік поспіль ВОУЛМГ проводить конкурс «На кращий дендрологічний парк, сквер чи пам’ятну алею. Цьогоріч на розгляд журі надійшло 63 індивідуальних та колективних проекти.Тематично їх можна поділити на різні групи: меморіальні алеї та сквери на честь полеглих на Майдані та у війні з Росією, створення нових або ж впорядкування вже діючих старовинних парків, облаштування реабілітаційно-рекреаційних зон біля лікарень, амбулаторій, шкільні відпочинково-навчальні зелені насадження та прибудинкові оази.Усі вони варті уваги фахівців, а чимало здивували своєю професійністю та чітким багатогранним викладом – графічні проекти доповнені макетами та 3D-презентаціями.За умовами конкурсу, журі може нагородити і в повному обсязі підтримати творчі задуми лише авторів трьох найкращих. Для цього авторів кращих проектів запросили на творчі дебати до Луцька.На представлення проектів журі виділило до десяти хвилин кожному, тож не просто було донести ідею, мету та головну цінність пропонованого проекту. Та всі учасники відмінно справилися зі своїм завданням, поставивши членів журі у досить незручне становище – кращих із найкращих довелося вибирати ледь не за плюсами та мінусами при майже однакових балах.Найкращими визнано:I місце – проект дендрологічного парку по вулиці Комарова в МаневичахII місце – проект «Алея слави імені Сергія Приймачука» (село Полиці Камінь-Каширського району)III місце – проект скверу у селищі Заболоття Ратнівського району.Додатково будуть відзначені та поетапно реалізовані:– «Проект скверу біля сільської ради в селі Книгининок Луцького району»;– проект Любешівського селищного парку;– проект скверу-дитячого майданчика на вулиці Шевченка в Шацьку;– проект «Скверу пам’яті учасників АТО» Залізницького старостинського округу Любешівської селищної ради;– проект «Зелена архітектура шкільного подвір’я» (ЗОШ І-ІІ ст. – дошкільний заклад села Городок – філії опорного закладу «ЗОШ І-ІІ ст. села Прилісне Прилісненської ОТГ Маневицького району);– «Парк-памֹ’ятка садово-паркового мистецтва XІX ст. Берестечківський» імені Олекси Ошуркевича;– проект «Озеленення території ВОУЛМГ»;– проект «Казкова галявина» – село Жидичин.Кожен із авторів або ж авторських колективів відповідно отримає 25, 15 і 10 тисяч гривень за І, ІІ і ІІІ місця.Проект дендрологічного парку на вулиці Комарова у селищі Маневичі буде втілено у життя коштом лісогосподарств Волинського ОУЛМГ вже найближчим часом.