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У Луцьку оштрафували «рішалу», який обіцяв вплинути на суддів

У Луцьку оштрафували «рішалу», який обіцяв вплинути на суддів
У Луцьку чоловік, який взяв 10 тисяч гривень, за які обіцяв «домовитися» про скасування рішення в Апеляційному суді Волинської області, відбувся штрафом у 20 400 грн.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 4 жовтня 2018.

«Рішала» 4 вересня 2018 року обіцяв чоловіку за «подяку» у 10 тисяч гривень здійснити вплив на суддів Апеляційного суду Волинської області, аби вони скасували постанову Горохівського районного суду. Постановою чоловіка визнали винним у порушенні порядку ведення господарської діяльності та наклали штраф 25500 гривень.

Того ж дня обвинувачений ще двічі обіцяв за 10 тисяч вирішити проблеми, і на третій раз чоловік здався та передав «рішалі» гроші.

Дії обвинувачуваного кваліфікували як одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди.

Однак вже 6 вересня він уклав угоду про визнання винуватості із прокурором. Тож суд її затвердив, визнав чоловіка винним у вчиненні злочину та призначив йому покарання - штраф обсягом 20 400 грн.

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Теги: суд, рішення
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