У Луцьку хочуть «з’єднати» дві вулиці





Про це йшлося у четвер, 11 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозберження.



Депутат Віктор Ящук попросив продовжити провулок Дорожній, щоби був проїзд напряму з вулиці Ківерцівської у район Вишкова. Ця ділянка знаходиться у приватній власності і лучанин готовий "пожертвувати" землею заради дороги.



"Це дуже розвантажить Вишків", - наголосив він.



Відтак, у міськраді доручили розглянути таку можливість.

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