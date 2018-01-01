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У Луцьку хочуть «з’єднати» дві вулиці

У Луцьку хочуть «з’єднати» дві вулиці
У Луцьку просять розглянути можливість сполучити дві вулиці.

Про це йшлося у четвер, 11 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозберження.

Депутат Віктор Ящук попросив продовжити провулок Дорожній, щоби був проїзд напряму з вулиці Ківерцівської у район Вишкова. Ця ділянка знаходиться у приватній власності і лучанин готовий "пожертвувати" землею заради дороги.

"Це дуже розвантажить Вишків", - наголосив він.

Відтак, у міськраді доручили розглянути таку можливість.

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Теги: Луцькрада, вулиця, з'єднання, Авіаторів, Вишків
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Коментарі 1
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Пожертвувати, кажете. Ну-ну. Відберуть і скажуть що документів на землю в нього не було, а якщо були, то підробні
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