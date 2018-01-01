Пара лісових голубів позувала для волинського фотографа
Сьогодні, 13:51
У мережі з'явилися оригінальні світлини пари припутнів, яких зазнімкував волинський фотограф.
Результат фотосесії Максим Рудік оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
"Пара молодих припутнів (Columba palumbus). Припутні це лісові голуби, але часто їх можна зустріти і у населених пунктах. Околиці м. Ківерці, 9.10.18", - йдеться у дописі.
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Результат фотосесії Максим Рудік оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
"Пара молодих припутнів (Columba palumbus). Припутні це лісові голуби, але часто їх можна зустріти і у населених пунктах. Околиці м. Ківерці, 9.10.18", - йдеться у дописі.
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