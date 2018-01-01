Пара лісових голубів позувала для волинського фотографа





Результат фотосесії Максим Рудік оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.



"Пара молодих припутнів (Columba palumbus). Припутні це лісові голуби, але часто їх можна зустріти і у населених пунктах. Околиці м. Ківерці, 9.10.18", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з'явилися оригінальні світлини пари припутнів, яких зазнімкував волинський фотограф.Результат фотосесіїоприлюднив на своїй сторінці у Facebook."Пара молодих припутнів (Columba palumbus). Припутні це лісові голуби, але часто їх можна зустріти і у населених пунктах. Околиці м. Ківерці, 9.10.18", - йдеться у дописі.

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