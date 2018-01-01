вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Пара лісових голубів позувала для волинського фотографа

Пара лісових голубів позувала для волинського фотографа
У мережі з'явилися оригінальні світлини пари припутнів, яких зазнімкував волинський фотограф.

Результат фотосесії Максим Рудік оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Пара молодих припутнів (Columba palumbus). Припутні це лісові голуби, але часто їх можна зустріти і у населених пунктах. Околиці м. Ківерці, 9.10.18", - йдеться у дописі.

Пара лісових голубів позувала для волинського фотографа
Пара лісових голубів позувала для волинського фотографа
Пара лісових голубів позувала для волинського фотографа
Пара лісових голубів позувала для волинського фотографа
Пара лісових голубів позувала для волинського фотографа
Пара лісових голубів позувала для волинського фотографа
Пара лісових голубів позувала для волинського фотографа

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фото, птахи, Максим Рудік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2018 року для дітей на Волині
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
День захисника: в Іваничах влаштували урочисту ходу. ФОТО
Сьогодні, 14:23
«Щось пішло не так»: у Луцьку будь-якої миті може впасти білборд. ФОТО
Сьогодні, 13:53
Пара лісових голубів позувала для волинського фотографа
Сьогодні, 13:51
У ЖК «Сіріус» триває монтаж теплої підлоги. ФОТО*
Сьогодні, 13:34
Луцькій лікарні подарували сучасний апарат для електрохірургії. ФОТО
Сьогодні, 13:29
Схожі новини
Волинський фотограф «упіймав» грайливу пташку. ФОТО Волинський фотограф «упіймав» грайливу пташку. ФОТО
28 липень, 15:53
Пухнаста синичка позувала для волинського фотографа Пухнаста синичка позувала для волинського фотографа
10 жовтень, 13:30
Лелеки позували у полі для волинського фотографа Лелеки позували у полі для волинського фотографа
28 вересень, 17:15
Волинський священик показав, як підросли церковні лелеки. ФОТО Волинський священик показав, як підросли церковні лелеки. ФОТО
17 вересень, 15:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька злодійка розбила вікно у магазині і втекла. ФОТО
Сьогодні, 14:28
 0
Голова Волинської ОДА зустрівся з німецькою делегацією
Сьогодні, 14:26
 0
День захисника: в Іваничах влаштували урочисту ходу. ФОТО
Сьогодні, 14:23
 0
«Щось пішло не так»: у Луцьку будь-якої миті може впасти білборд. ФОТО
Сьогодні, 13:53
 0
Пара лісових голубів позувала для волинського фотографа
Сьогодні, 13:51
 0
Медіа
відео
1/8