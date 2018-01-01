У Луцьку через аварію – заблокований рух вулицею
Сьогодні, 15:26
У Луцьку через зіткнення фури та буса – заблокований рух вулицею Кравчука.
Відомо, що у пообідню пору на вулиці Кравчука (поблизу торгового центру "Слон") зіткнулися вантажівка та бус Renault.
У результаті ДТП автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Більше того, фура зупинилася впоперек дороги, повністю заблокувавши рух вулицею Кравчука.
Станом на 15:20 на місці аварії працює патрульна поліція.
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Відомо, що у пообідню пору на вулиці Кравчука (поблизу торгового центру "Слон") зіткнулися вантажівка та бус Renault.
У результаті ДТП автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Більше того, фура зупинилася впоперек дороги, повністю заблокувавши рух вулицею Кравчука.
Станом на 15:20 на місці аварії працює патрульна поліція.
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