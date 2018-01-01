У Луцьку через аварію – заблокований рух вулицею





Відомо, що у пообідню пору на вулиці Кравчука (поблизу торгового центру "Слон") зіткнулися вантажівка та бус Renault.



У результаті ДТП автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Більше того, фура зупинилася впоперек дороги, повністю заблокувавши рух вулицею Кравчука.



Станом на 15:20 на місці аварії працює патрульна поліція.





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