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У Ковелі змагалися юні легкоатлети. ФОТО

У Ковелі змагалися юні легкоатлети. ФОТО
Днями у ковельському парку культури та відпочинку імені Лесі Українки проходили змагання з легкоатлетичного кросу серед юнаків та дівчат.

У спортивному заході взяли участь 36 легкоатлетів з медичного і Ковельського промислово-економічного коледжів та Ковельського центру професійно-технічної освіти, - повідомили у ковельській мерії.

За підсумками третє місце здобули майбутні медики, перше і друге - розділили команди Ковельського промислово-економічного коледжу та Ковельського центру професійно-технічної освіти, набравши однакову кількість очок.

В особистому заліку серед дівчат третє місце виборола Вікторія Казмірчук (КПЕК), друге - Надія Сухарська (КЦ ПТО), а першою стала Мирослава Капітула (КЦ ПТО).

Серед юнаків третю сходинку посів Павло Борсук (КПЕК), другу - Сергій Кричук (КПЕК), а першу - Антон Михалевич (КЦ ПТО).

У Ковелі змагалися юні легкоатлети. ФОТО
У Ковелі змагалися юні легкоатлети. ФОТО
У Ковелі змагалися юні легкоатлети. ФОТО

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Теги: спорт, легка атлетика
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