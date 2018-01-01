У Ковелі змагалися юні легкоатлети. ФОТО





У спортивному заході взяли участь 36 легкоатлетів з медичного і Ковельського промислово-економічного коледжів та Ковельського центру професійно-технічної освіти, - повідомили у ковельській мерії.



За підсумками третє місце здобули майбутні медики, перше і друге - розділили команди Ковельського промислово-економічного коледжу та Ковельського центру професійно-технічної освіти, набравши однакову кількість очок.



В особистому заліку серед дівчат третє місце виборола Вікторія Казмірчук (КПЕК), друге - Надія Сухарська (КЦ ПТО), а першою стала Мирослава Капітула (КЦ ПТО).



Серед юнаків третю сходинку посів Павло Борсук (КПЕК), другу - Сергій Кричук (КПЕК), а першу - Антон Михалевич (КЦ ПТО).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями у ковельському парку культури та відпочинку імені Лесі Українки проходили змагання з легкоатлетичного кросу серед юнаків та дівчат.У спортивному заході взяли участь 36 легкоатлетів з медичного і Ковельського промислово-економічного коледжів та Ковельського центру професійно-технічної освіти, - повідомили у ковельській мерії.За підсумками третє місце здобули майбутні медики, перше і друге - розділили команди Ковельського промислово-економічного коледжу та Ковельського центру професійно-технічної освіти, набравши однакову кількість очок.В особистому заліку серед дівчат третє місце виборола(КПЕК), друге -(КЦ ПТО), а першою стала(КЦ ПТО).Серед юнаків третю сходинку посів(КПЕК), другу -(КПЕК), а першу -(КЦ ПТО).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію