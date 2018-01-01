У Ковелі змагалися юні легкоатлети. ФОТО
Сьогодні, 18:00
Днями у ковельському парку культури та відпочинку імені Лесі Українки проходили змагання з легкоатлетичного кросу серед юнаків та дівчат.
У спортивному заході взяли участь 36 легкоатлетів з медичного і Ковельського промислово-економічного коледжів та Ковельського центру професійно-технічної освіти, - повідомили у ковельській мерії.
За підсумками третє місце здобули майбутні медики, перше і друге - розділили команди Ковельського промислово-економічного коледжу та Ковельського центру професійно-технічної освіти, набравши однакову кількість очок.
В особистому заліку серед дівчат третє місце виборола Вікторія Казмірчук (КПЕК), друге - Надія Сухарська (КЦ ПТО), а першою стала Мирослава Капітула (КЦ ПТО).
Серед юнаків третю сходинку посів Павло Борсук (КПЕК), другу - Сергій Кричук (КПЕК), а першу - Антон Михалевич (КЦ ПТО).
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У спортивному заході взяли участь 36 легкоатлетів з медичного і Ковельського промислово-економічного коледжів та Ковельського центру професійно-технічної освіти, - повідомили у ковельській мерії.
За підсумками третє місце здобули майбутні медики, перше і друге - розділили команди Ковельського промислово-економічного коледжу та Ковельського центру професійно-технічної освіти, набравши однакову кількість очок.
В особистому заліку серед дівчат третє місце виборола Вікторія Казмірчук (КПЕК), друге - Надія Сухарська (КЦ ПТО), а першою стала Мирослава Капітула (КЦ ПТО).
Серед юнаків третю сходинку посів Павло Борсук (КПЕК), другу - Сергій Кричук (КПЕК), а першу - Антон Михалевич (КЦ ПТО).
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