Вибирав коньяки та шоколад: на Волині арештували магазинного злодія

У Ковелі засудили злодія, який «спеціалізувався» на крадіжках коньяку та віскі із магазинів.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду від 4 жовтня.Чоловік «занадився» у магазини «Колібріс», «Салют», «Вопак», «Дари Волині». 11 квітня 2018 року він поцупив в одному з магазинів дві пляшки п’ятизіркового коньяку «Кахетті» по майже 200 грн за пляшку.Вже за тиждень він викрав із супермаркету лікер «Старий Таллін» та тризірковий «Старий Кахетті». 15-20 квітня він поцупив 5 пляшок коньяку «Асканелі» різної «зірковості», а 22 квітня знову поцупив дві пляшки коньяку «Кахетті».Однак цього разу чоловік вирішив прихопити й закуску, тому поцупив ще три шоколадки «Мілка».28 квітня чоловік завітав ще до магазину «Prostor», де викрав фірмові картриджі для гоління «Gillette» на понад тисячу гривень. За місяць, 27 травня, він знову пішов на злочин - цього разу поцупив у «Пакко» віскі за 450 гривень. Завершив серію викрадень чоловік на «солодкій ноті» - наступного дня викрав 6 плиток шоколаду «Міленіум».Суд ухвалив взнати його винним та арештувати на 5 місяців. До слова, це його третя судимість.