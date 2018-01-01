«Засіємо жолудем 16 гектарів»: волинські лісівники розпочали сіяти дуби. ФОТО

На розсаднику Волинського лісового селекційно-насіннєвого центру почали засівати насіння дуба. Лісівники сподіваються, що врожаю з цьогорічних посівів вистачить на кілька років для посадки на зрубах.Сіяли жолуді лісівники на розсаднику селекційного центру, що у селі Гаразджа у четвер, 11 жовтня.За словами головного спеціаліста відділу лісового господарства Волинського ОУЛМГ, цього року волинські лісівники зібрали рекордну кількість жолудів – 120 тонн. Це, за словами спеціаліста, у двічі більше, аніж у попередні роки.Загалом зібраним насінням дуба цього року планують засіяти 16 гектарів, з них 2 гектари на території Волинського лісового селекційно-насіннєвого центу у селі Гаразджа.«Цього року на розсаднику селекційного центру буде засіяно близько 2 гектарів посівних площ жолудем дуба звичайного. Загалом в області ми засіємо близько 16 гектарів. Цей рік є врожайним роком на жолудь. Такі врожаї бувають раз у п’ять-сім років. У Волинській області ми заготовили 120 тонн жолудя. У звичайні роки, коли врожай помірний, ми заготовляємо близько 50 тон. Тобто цього року ми збільшили заготівлю більше, ніж у 2 рази і досі продовжуємо заготовляти», – розповів Володимир Неводнічик.Таким чином, за словами спеціаліста, лісівники хочуть зробити запас сіянців дуба на кілька років та той випадок, якщо наступні роки будуть неврожайними.«Хочемо зробити запас сіянців на декілька років. На осінь 2019-2022 років. Щоб як мінімум до 2023 року у нас був запас сіянців дуба, якщо на наступні роки не буде врожаю. У рік ми використовуємо близько 2,5 мільйонів сіянців, бо створюємо дубових лісових насаджень 250 гектарів. Щороку 200-250 гектарів ми відновлюємо. Тому садибного матеріалу, який ми закладемо цього року, нам має вистачити на роки 4. Практикуємо посів осінню та весною. Різниця в тому, що глибина посіву жолудя на зиму – 10 сантиметрів. Коли ж сіємо весною, то глибина посіву – 7 сантиметрів», – зазначив Володимир Неводнічик.Також лісівник додав, що зараз у Волинській області немає незаліснених зрубів. Зазвичай щороку лісівники засаджують деревами більше гектарів, аніж вирубують. До прикладу, минулого року на Волині зрубали 5 тисяч 860 гектарів лісу, а цьогоріч заліснили 6 тисяч 64 гектари. Попри те, що засадженні площі уже переважають вирубані, лісівники планують засадити ще близько 5-7% площ тих ділянок, які були вирубані у 2018 році.Лісівники розповідають, що перед тим, як висіяти насіння дуба, воно проходить флотацію – усе насіння засипають у ванну з водою та відбирають краще. Це, за словами спеціалістів, дозволяє виростити більш якісні сіянці.До слова, насіння відкинуте під час флотації, не викидають. Ним засіюють окремі невеликі ділянки, що дозволяє отримати ще певну кількість сіянців. Також неякісне насіння можуть відвозити до лісу, аби підгодовувати диких кабанів.Окрім звичайного дуба, на території селекційного центру вирощують також дуб червоний. Його вводять у соснові насадження для того, аби підвищити їх біологічну стійкість.«Дуб червоний вводиться в насадження для біологічної стійкості насадження на рівні з модриною. Він рекомендований науковцями Харківського науково-дослідного інституту і Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. У нас є значні запаси, будемо створювати насадження на зрубах соснових насаджень, які були пошкоджені верхівковим короїдом.Схема посадки може бути різна – ланцюгова або ж рядкова – 25 посадкових місць сосни звичайної і 7 посадкових місць дуба червоного», – розповів Володимир Неводнічик.