Лучанин убив дружину і намагався скоїти самогубство

Моторошний інцидент зі смертельним результатом трапився у Луцьку на вулиці Даньшина.Про цестало відомо із власних джерел.За словами співрозмовника, подія сталася сьогодні, 11 жовтня, у Луцьку на вулиці Даньшина. Під час сварки чоловік позбавив життя дружину, задушивши її.Згодом він у стані алкогольного сп’яніння зателефонував до сестри і заявив, що повіситься. Коли його сестра приїхала і побачила труп, то викликала на місце події поліцію.Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.