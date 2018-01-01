Лучанин убив дружину і намагався скоїти самогубство
Сьогодні, 21:26
Моторошний інцидент зі смертельним результатом трапився у Луцьку на вулиці Даньшина.
Про це інформаційному агентству «ВолиньPost» стало відомо із власних джерел.
За словами співрозмовника, подія сталася сьогодні, 11 жовтня, у Луцьку на вулиці Даньшина. Під час сварки чоловік позбавив життя дружину, задушивши її.
Згодом він у стані алкогольного сп’яніння зателефонував до сестри і заявив, що повіситься. Коли його сестра приїхала і побачила труп, то викликала на місце події поліцію.
Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.
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Про це інформаційному агентству «ВолиньPost» стало відомо із власних джерел.
За словами співрозмовника, подія сталася сьогодні, 11 жовтня, у Луцьку на вулиці Даньшина. Під час сварки чоловік позбавив життя дружину, задушивши її.
Згодом він у стані алкогольного сп’яніння зателефонував до сестри і заявив, що повіситься. Коли його сестра приїхала і побачила труп, то викликала на місце події поліцію.
Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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