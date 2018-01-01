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Чорниця у жовтні: волинянин у лісі назбирав відеречко ягід. ФОТО

Чорниця у жовтні: волинянин у лісі назбирав відеречко ягід. ФОТО
Роман Бондарчук із села Зарудчі Любешівського район у лісі разом із дружиною назбирав маленьке відеречко чорниць.

Про це пише газета Нове життя.

«Ми поїхали у ліс неподалік села по гриби та набрати моху, що накрити ним ямки з картоплею. А натрапили на чорниці!», - розповів, як усе було, чоловік.

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А щоб люди не подумали, що то жарт, надіслав фото зібраної чорниці.
Чорниця у жовтні: волинянин у лісі назбирав відеречко ягід. ФОТО

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Теги: чорниця, Любешів
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