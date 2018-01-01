Чорниця у жовтні: волинянин у лісі назбирав відеречко ягід. ФОТО

Роман Бондарчук із села Зарудчі Любешівського район у лісі разом із дружиною назбирав маленьке відеречко чорниць.



Про це пише газета



«Ми поїхали у ліс неподалік села по гриби та набрати моху, що накрити ним ямки з картоплею. А натрапили на чорниці!», - розповів, як усе було, чоловік.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині вдруге за сезон дозріли чорниці



А щоб люди не подумали, що то жарт, надіслав фото зібраної чорниці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. із села Зарудчі Любешівського район у лісі разом із дружиною назбирав маленьке відеречко чорниць.Про це пише газета Нове життя «Ми поїхали у ліс неподалік села по гриби та набрати моху, що накрити ним ямки з картоплею. А натрапили на чорниці!», - розповів, як усе було, чоловік.А щоб люди не подумали, що то жарт, надіслав фото зібраної чорниці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію