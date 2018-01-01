Луцьку вулицю можуть назвати на честь сотника УПА
Сьогодні, 10:34
Одну з вулиць Луцька просять назвати на честь сотника УПА Олексія Брися.
Про це йшлося у п’ятницю, 12 жовтня, під час засідання комісії з питань впорядкування назв вулиць.
До міської ради звернувся голова правління організації «Правозахист» про увічнення пам’яті борця за незалежність сотника УПА Олексія Брися.
Начальник відділу охорони культурної спадщини управління культури міської ради Петро Троневич повідомив, що поблизу Будинку офіцерів, де Брись колись навчався у Луцьку, хочуть встановити йому меморіальну дошку.
Члени комісії вирішили, що логічно було б перейменувати саме вулицю, де буде ця дошка, на честь сотника УПА. До того ж, частина її – безіменна, а на частині знаходиться Винниченка (будинки 27-35). Питання винесуть на громадське обговорення.
ДОВІДКА. Олексій Брись – командир куреня УПА у Військовій окрузі ВО «Турів», уродженець села Рачин Горохівського району Олексій Брись.
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Про це йшлося у п’ятницю, 12 жовтня, під час засідання комісії з питань впорядкування назв вулиць.
До міської ради звернувся голова правління організації «Правозахист» про увічнення пам’яті борця за незалежність сотника УПА Олексія Брися.
Начальник відділу охорони культурної спадщини управління культури міської ради Петро Троневич повідомив, що поблизу Будинку офіцерів, де Брись колись навчався у Луцьку, хочуть встановити йому меморіальну дошку.
Члени комісії вирішили, що логічно було б перейменувати саме вулицю, де буде ця дошка, на честь сотника УПА. До того ж, частина її – безіменна, а на частині знаходиться Винниченка (будинки 27-35). Питання винесуть на громадське обговорення.
ДОВІДКА. Олексій Брись – командир куреня УПА у Військовій окрузі ВО «Турів», уродженець села Рачин Горохівського району Олексій Брись.
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