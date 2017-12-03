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Аварія на Волині: авто врізалося в електроопору

Аварія на Волині: авто врізалося в електроопору
У Рожищі трапилась дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувався водій.

Інцидент стався 11 жовтня, - ГУНП у волинській області.

25-річний житель райцентру Рожище на автодорозі поблизу селища Дубище цього ж району, керуючи автомобілем Rover, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та врізався в електроопору.

Водій транспортного засобу травмувався, його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.

За даним фактом ДТП триває перевірка. Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в середу, 10 жовтня, у Ковельському районі внаслідок ДТП травмувалася 10-річна школярка.

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Теги: аварія, Рожище
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