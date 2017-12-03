Аварія на Волині: авто врізалося в електроопору
Сьогодні, 10:45
У Рожищі трапилась дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувався водій.
Інцидент стався 11 жовтня, - ГУНП у волинській області.
25-річний житель райцентру Рожище на автодорозі поблизу селища Дубище цього ж району, керуючи автомобілем Rover, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та врізався в електроопору.
Водій транспортного засобу травмувався, його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.
За даним фактом ДТП триває перевірка. Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що в середу, 10 жовтня, у Ковельському районі внаслідок ДТП травмувалася 10-річна школярка.
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Інцидент стався 11 жовтня, - ГУНП у волинській області.
25-річний житель райцентру Рожище на автодорозі поблизу селища Дубище цього ж району, керуючи автомобілем Rover, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та врізався в електроопору.
Водій транспортного засобу травмувався, його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.
За даним фактом ДТП триває перевірка. Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що в середу, 10 жовтня, у Ковельському районі внаслідок ДТП травмувалася 10-річна школярка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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