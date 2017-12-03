Аварія на Волині: авто врізалося в електроопору





Інцидент стався 11 жовтня, - ГУНП у волинській області.



25-річний житель райцентру Рожище на автодорозі поблизу селища Дубище цього ж району, керуючи автомобілем Rover, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та врізався в електроопору.



Водій транспортного засобу травмувався, його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.



За даним фактом ДТП триває перевірка. Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.



Нагадаємо, що в середу, 10 жовтня, у Ковельському районі внаслідок ДТП травмувалася 10-річна школярка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі трапилась дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувався водій.Інцидент стався 11 жовтня, - ГУНП у волинській області.25-річний житель райцентру Рожище на автодорозі поблизу селища Дубище цього ж району, керуючи автомобілем Rover, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та врізався в електроопору.Водій транспортного засобу травмувався, його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.За даним фактом ДТП триває перевірка. Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.Нагадаємо, що в середу, 10 жовтня, у Ковельському районі внаслідок ДТП травмувалася 10-річна школярка.

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