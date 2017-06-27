У Луцьку вулицю хочуть назвати на честь Івана Драча

Луцьку вулицю пропонують перейменувати на честь українського поета, перекладача, громадського діячаПро це йшлося у п’ятницю, 12 жовтня, під час засідання комісії з питань впорядкування назв вулиць.До міської ради звернулася уповноважена з питань гендерної політикипро перейменування однієї з вулиць Луцька на честь Івана Драча.Натомість представниця Інституту національної пам’ятізапропонувала назвати одну з літературних премій на честь Івана Драча, а не луцьку вулицю.«У нас є сотні людей такого штибу, як Іван Драч. У нас немає вулиці Десидентів. Можна абстрактно назвати на честь усіх», - сказав депутатУ підсумку, розгляд цього питання члени комісії поки відклали.