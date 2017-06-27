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У Луцьку вулицю хочуть назвати на честь Івана Драча

У Луцьку вулицю хочуть назвати на честь Івана Драча
Луцьку вулицю пропонують перейменувати на честь українського поета, перекладача, громадського діяча Івана Драча.

Про це йшлося у п’ятницю, 12 жовтня, під час засідання комісії з питань впорядкування назв вулиць.

До міської ради звернулася уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко про перейменування однієї з вулиць Луцька на честь Івана Драча.

Натомість представниця Інституту національної пам’яті Леся Бондарук запропонувала назвати одну з літературних премій на честь Івана Драча, а не луцьку вулицю.

«У нас є сотні людей такого штибу, як Іван Драч. У нас немає вулиці Десидентів. Можна абстрактно назвати на честь усіх», - сказав депутат Павло Данильчук.

У підсумку, розгляд цього питання члени комісії поки відклали.

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Теги: вулиця, перейменування, Іван Драч
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