У Луцьку вулицю хочуть назвати на честь Івана Драча
Сьогодні, 18:16
Луцьку вулицю пропонують перейменувати на честь українського поета, перекладача, громадського діяча Івана Драча.
Про це йшлося у п’ятницю, 12 жовтня, під час засідання комісії з питань впорядкування назв вулиць.
До міської ради звернулася уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко про перейменування однієї з вулиць Луцька на честь Івана Драча.
Натомість представниця Інституту національної пам’яті Леся Бондарук запропонувала назвати одну з літературних премій на честь Івана Драча, а не луцьку вулицю.
«У нас є сотні людей такого штибу, як Іван Драч. У нас немає вулиці Десидентів. Можна абстрактно назвати на честь усіх», - сказав депутат Павло Данильчук.
У підсумку, розгляд цього питання члени комісії поки відклали.
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Про це йшлося у п’ятницю, 12 жовтня, під час засідання комісії з питань впорядкування назв вулиць.
До міської ради звернулася уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко про перейменування однієї з вулиць Луцька на честь Івана Драча.
Натомість представниця Інституту національної пам’яті Леся Бондарук запропонувала назвати одну з літературних премій на честь Івана Драча, а не луцьку вулицю.
«У нас є сотні людей такого штибу, як Іван Драч. У нас немає вулиці Десидентів. Можна абстрактно назвати на честь усіх», - сказав депутат Павло Данильчук.
У підсумку, розгляд цього питання члени комісії поки відклали.
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