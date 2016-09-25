Затримали лучанина, який задушив власну дружину





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації поліції Волинської області.



Нагадаємо, що моторошний інцидент стався у четвер, 11 жовтня, у Луцьку на вулиці Даньшина.



За словами правоохоронців, 30-річного лучанина, підозрюваного у вбивстві, затримали в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України.



Йому оголосили про підозру у вчиненні інкримінованого злочину.



Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція затримала чоловіка, який вбив дружину, та оголосила йому підозру у вчиненні злочину.Про церозповіли у секторі комунікації поліції Волинської області.Нагадаємо, що моторошний інцидент стався у четвер, 11 жовтня, у Луцьку на вулиці Даньшина. Під час сварки чоловік позбавив життя дружину , задушивши її.За словами правоохоронців, 30-річного лучанина, підозрюваного у вбивстві, затримали в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України.Йому оголосили про підозру у вчиненні інкримінованого злочину.Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію