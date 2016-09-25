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Затримали лучанина, який задушив власну дружину

Затримали лучанина, який задушив власну дружину
Поліція затримала чоловіка, який вбив дружину, та оголосила йому підозру у вчиненні злочину.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації поліції Волинської області.

Нагадаємо, що моторошний інцидент стався у четвер, 11 жовтня, у Луцьку на вулиці Даньшина. Під час сварки чоловік позбавив життя дружину, задушивши її.

За словами правоохоронців, 30-річного лучанина, підозрюваного у вбивстві, затримали в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України.

Йому оголосили про підозру у вчиненні інкримінованого злочину.

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

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Теги: вбивство, затримання
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