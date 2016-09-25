Затримали лучанина, який задушив власну дружину
Сьогодні, 12:32
Поліція затримала чоловіка, який вбив дружину, та оголосила йому підозру у вчиненні злочину.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації поліції Волинської області.
Нагадаємо, що моторошний інцидент стався у четвер, 11 жовтня, у Луцьку на вулиці Даньшина. Під час сварки чоловік позбавив життя дружину, задушивши її.
За словами правоохоронців, 30-річного лучанина, підозрюваного у вбивстві, затримали в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України.
Йому оголосили про підозру у вчиненні інкримінованого злочину.
Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації поліції Волинської області.
Нагадаємо, що моторошний інцидент стався у четвер, 11 жовтня, у Луцьку на вулиці Даньшина. Під час сварки чоловік позбавив життя дружину, задушивши її.
За словами правоохоронців, 30-річного лучанина, підозрюваного у вбивстві, затримали в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України.
Йому оголосили про підозру у вчиненні інкримінованого злочину.
Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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