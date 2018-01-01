Тричі продав неіснуючі кросівки на OLX: у Луцьку засудили шахрая

Луцький міськрайонний суд засудив шахрая, який через OLX тричі «продав» кросівки, яких у нього не було, та видурив у трьох жінок загалом 1071 гривню – чоловікові дали рік умовно.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 8 жовтня.Чоловік вигадав схему із продажем товару - він розмістив на ресурсі OLX.ua повідомлення про продаж кросівок, які світяться. Відтак, до свого оголошення він прикріпив скопійовані із інтернету картинки, та самого взуття у шахрая не було.3 квітня 2017 року на його оголошення відгукнулася жінка, яка захотіла придбати взуття. Чоловік запевнив, що тільки-но вона скине 400 грн на надану ним картки, він надішле взуття. Жінка повірила та перерахувала кошти, але жодної покупки, звісно, не отримала.Згодом чоловік знову зареєстрував аналогічне оголошення, на яке відгукнулися 22 квітня. Цього разу чоловікові вдалося «розвести» клієнтку лише на 171 грн, які шахрай називав завдатком.Схему з кросівками він повторив ще 12 травня, обдуривши жінку на 500 грн.Зрештою суд ухвалив визнати чоловіка винним та призначити покарання у виді позбавлення волі на 3 роки. Однак від ув’язнення його звільнили, встановивши іспитовий строк на 1 рік.