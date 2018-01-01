На Волині продавали Volkswagen з «перебитими номерами»
Сьогодні, 15:24
На Волині житель Сумщини намагався продати підроблений автомобіль.
Так, 12 жовтня, до територіального сервісного центру МВС, який знаходиться в Струмівці Луцького району звернувся мешканець Сумщини для перереєстрації на нового власника транспортного засобу марки Volkswagen LT 35, 2004 року випуску, - інформує Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області.
У процесі проведення експертного огляду вищевказаного автомобіля виявили підроблення, а саме: встановлено, що була видалена частина панелі з номером кузова, на місце якої було приєднано нову панель.
У зв`язку з цим матеріали щодо даного автомобіля передали до відповідного відділення поліції ГУНП у Волинській області для проведення подальшої перевірки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 12 жовтня, до територіального сервісного центру МВС, який знаходиться в Струмівці Луцького району звернувся мешканець Сумщини для перереєстрації на нового власника транспортного засобу марки Volkswagen LT 35, 2004 року випуску, - інформує Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області.
У процесі проведення експертного огляду вищевказаного автомобіля виявили підроблення, а саме: встановлено, що була видалена частина панелі з номером кузова, на місце якої було приєднано нову панель.
У зв`язку з цим матеріали щодо даного автомобіля передали до відповідного відділення поліції ГУНП у Волинській області для проведення подальшої перевірки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
За місяць на Волині найбільше подорожчали яйця
Сьогодні, 15:53
Новинки прем’єрного тижня в Multiplex*
Сьогодні, 15:45
На Волині продавали Volkswagen з «перебитими номерами»
Сьогодні, 15:24
Тричі продав неіснуючі кросівки на OLX: у Луцьку засудили шахрая
Сьогодні, 15:13
Жінки, що тримають небо для нас
Сьогодні, 15:11