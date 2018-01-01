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На Волині продавали Volkswagen з «перебитими номерами»

На Волині продавали Volkswagen з «перебитими номерами»
На Волині житель Сумщини намагався продати підроблений автомобіль.

Так, 12 жовтня, до територіального сервісного центру МВС, який знаходиться в Струмівці Луцького району звернувся мешканець Сумщини для перереєстрації на нового власника транспортного засобу марки Volkswagen LT 35, 2004 року випуску, - інформує Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області.

У процесі проведення експертного огляду вищевказаного автомобіля виявили підроблення, а саме: встановлено, що була видалена частина панелі з номером кузова, на місце якої було приєднано нову панель.

У зв`язку з цим матеріали щодо даного автомобіля передали до відповідного відділення поліції ГУНП у Волинській області для проведення подальшої перевірки.




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Теги: авто, номера, підробка
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