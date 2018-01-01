Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат

У Луцьку шестеро дівчат побилися поблизу пивного клубу «Майдан», що на вулиці Євгена Сверстюка. Інцидент трапився у пообідню пору 12 жовтня.Про церозповіли очевидці події.За даними очевидців, п’ятеро дівчат били одну. Юнки гучно кричали та лаялися.На місце події приїхали патрульні на двох службових автомобілях. Дівчат розборонили, декого з них взяли в «кайданки» й забрали у міськвідділ поліції.Більше того, одна з дебоширок лаялася до патрульних і запевняла, що в неї «дядько в прокуратурі». Серед порушниць є неповнолітні, оскільки у міськвідділ, за попередньою інформацією, викликали і батьків декого з дівчат.Деталі – згодом.Зображення ілюстративне