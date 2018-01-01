Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
Сьогодні, 16:36
У Луцьку шестеро дівчат побилися поблизу пивного клубу «Майдан», що на вулиці Євгена Сверстюка. Інцидент трапився у пообідню пору 12 жовтня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли очевидці події.
За даними очевидців, п’ятеро дівчат били одну. Юнки гучно кричали та лаялися.
На місце події приїхали патрульні на двох службових автомобілях. Дівчат розборонили, декого з них взяли в «кайданки» й забрали у міськвідділ поліції.
Більше того, одна з дебоширок лаялася до патрульних і запевняла, що в неї «дядько в прокуратурі». Серед порушниць є неповнолітні, оскільки у міськвідділ, за попередньою інформацією, викликали і батьків декого з дівчат.
Деталі – згодом.
Зображення ілюстративне
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли очевидці події.
За даними очевидців, п’ятеро дівчат били одну. Юнки гучно кричали та лаялися.
На місце події приїхали патрульні на двох службових автомобілях. Дівчат розборонили, декого з них взяли в «кайданки» й забрали у міськвідділ поліції.
Більше того, одна з дебоширок лаялася до патрульних і запевняла, що в неї «дядько в прокуратурі». Серед порушниць є неповнолітні, оскільки у міськвідділ, за попередньою інформацією, викликали і батьків декого з дівчат.
Деталі – згодом.
Зображення ілюстративне
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