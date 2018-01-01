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Масова бійка дівчат у центрі Луцька: розповіли подробиці

Масова бійка дівчат у центрі Луцька: розповіли подробиці
У Луцьку зграя неповнолітніх дівчат побилася поблизу пивного клубу "Майдан", що на вулиці Євгена Сверстюка.

Деталі інциденту Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила речниця патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.

За словами Ольги Бузулук, патрульні отримали повідомлення про те, що біля "Майдану" відбулася бійка за участю неповнолітніх дівчат.

Так, декілька неповнолітніх напали на 15-річну. Потерпілу разом з її бабусею доправили до Луцького відділення поліції. Інших учасниць події також відвезли до поліції працівники підрозділу ТОР (тактико-оперативного реагування).

Наразі правоохоронці з'ясовують обставини бійки.

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Теги: бійка, Луцьк
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