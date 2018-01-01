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У Луцьку спіймали «зозулю», яка викидала сміття з Mercedes на узбіччя

У Луцьку спіймали «зозулю», яка викидала сміття з Mercedes на узбіччя
Луцькі муніципали на вулиці Ковельській зловили чоловіка, який який намагався викинути сміття з автомобіля Mercedes на узбіччя.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Так, інспектор муніципальної варти помітив, як поблизу однієї з електроопор зупинився автомобіль білого кольору, з якого вийшов чоловік та намагався викинути сміття з багажника. Побачивши інспектора, він сів у машину та втік разом із своїм сміттям.

У Луцьку спіймали «зозулю», яка викидала сміття з Mercedes на узбіччя

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Теги: муніципали, інспектор, сміття
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