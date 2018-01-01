Майбутні правоохоронці: у Луцьку посвятили в ліцеїсти 75 юнаків та дівчат. ФОТО

У Луцьку на Меморіалі Вічної Слави 75 десятикласників урочисто посвятили у ліцеїсти комунального закладу «Луцький ліцей Луцької міської ради Волинської області».Посвята відбулася 13 жовтня, напередодні Дня захисника України.Ще зранку на Меморіалі лунали звуки оркестру. Тут зібралися рідні та друзі майже повноправних ліцеїстів, які з нетерпінням очікували на присягу. У дві шеренги вишикувалися 75 дівчат та ставних хлопців в однаковій формі, які помітно хвилювалися. Підтримати їх прийшли ліцеїсти зі старших курсів, які вишикувалися обабіч.Третьокурсник ліцеюрозповів, що йому дуже подобається тут вчитися. Сьогодні на площі він пригадав і свою присягу - каже, що це особливий момент в житті ліцеїста.«Це дуже важливий момент, ці відчуття не передати. От зараз я стою на плацу і пригадую, як складав присягу, а сьогодні це буде робити вже другий перший курс після мене»,- мовив хлопець.Приблизно половина ліцеїстів після випуску традиційно продовжує своє навчання у пофільних вишах системи МВС – у 2018 році їх студентами стали 45 із 98 впускників ліцею.«Посвята в ліцеїсти – це дуже важливий етап у житті наших дітей. Адже дійсно міняється їх статус, ставлення до навчання і діти сьогодні складатимуть клятву перед батьками, владою, державою та перед самими собою про те, що вони віддано вчитимуться, а в майбутньому захищатимуть Батьківщину», - розповів директор закладуНа команду "струнко" учаснки посвяти, здавалося, ще більше випрямилися. Після коротких вітань від диектора, представників головного управління Нацполіції в області та міської влади перейшли до найхвилюючішого моменту – оголошення присяги. Один ліцеїст голосно озвучив її текст, а кожен вголос вигукував своє прізвиище.Незабаром після оголошення присяги вже повноправним новоспеченим ліцеїстам вручили академічні книги. Після цього ліцеїсти двічі промарширували перед посадовцями, а наприкінці шляху за традицією підкинули в небо шапки ліцеїста. Опісля вони вирушили на спільне фото та приймати вітання від батьків та друзів.