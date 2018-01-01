На аукціоні продають герб Луцька 1928 року





Авторами зображень є художник Ян Вольський. Усі картини створені у 1928 році. Колекція, до якої ще входять малюнки гербів Кракова та Варшави, зберігалась у місті Стрий, проте сьогодні виставлена на продаж.



Якщо ви звернете увагу на герб Луцька, який зображений на картині, то побачите не сучасний герб зі Святим Миколаєм.

На гербі 1928 року можемо побачити дівчину, яка тримає два вінки над двома вежами, які розташовані на човні. Ймовірно, цей символ нашого міста з’явився десь у кінці ХVIII століття. Зверніть увагу, що дівчина має корону на голові. З історії Луцька відомо, що в 1749 році тут відбулася важлива подія –коронування чудотворної ікони Луцької Богоматері у домініканському монастирі. Більше про герби міста Луцька та те як вони змінювались протягом сторіч можна прочитати в дослідженнях луцького дослідника Олександра Котиса за посиланням ТУТ.



Охочі можуть придбати раритетну колекцію, включно із луцьким

гербом за посиланням ТУТ.



До слова, сучасний герб Торчина дуже нагадує один із колишніх гербів Луцька, де зображена дівчина з вінками та вежами на човні.

Сучасний герб Торчина Герб Луцька, 1928 р. Герб Львова, 1928 р. Колекція гербів, 1928 р.

Джерело фото: Тетяна Яцечко-Блаженко



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На польському онлайн аукціоні Allegro виставили цікавий лот вартістю 3000 злотих. Це колекція із п’яти малюнків, де зображені також герби трьох українських обласних центрів, таких як Луцьк, Львів та Тернопіль.Авторами зображень є художник. Усі картини створені у 1928 році. Колекція, до якої ще входять малюнки гербів Кракова та Варшави, зберігалась у місті Стрий, проте сьогодні виставлена на продаж.Якщо ви звернете увагу на герб Луцька, який зображений на картині, то побачите не сучасний герб зі Святим Миколаєм.На гербі 1928 року можемо побачити дівчину, яка тримає два вінки над двома вежами, які розташовані на човні. Ймовірно, цей символ нашого міста з’явився десь у кінці ХVIII століття. Зверніть увагу, що дівчина має корону на голові. З історії Луцька відомо, що в 1749 році тут відбулася важлива подія –коронування чудотворної ікони Луцької Богоматері у домініканському монастирі. Більше про герби міста Луцька та те як вони змінювались протягом сторіч можна прочитати в дослідженнях луцького дослідниказа посиланнямОхочі можуть придбати раритетну колекцію, включно із луцькимгербом за посиланнямДо слова, сучасний герб Торчина дуже нагадує один із колишніх гербів Луцька, де зображена дівчина з вінками та вежами на човні.Джерело фото: https://allegro.pl





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