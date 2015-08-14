Волинський атовець записав кліп на власну пісню. ВІДЕО

Микола Габдулхаков на псевдо «Абдулла», який добровільно пішов служити в зону АТО, записав кліп на власну пісню «Наш Бат».



Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.



При створенні кліпу автори використали як документальне відео, надане побратимами, так і постановочне. Участь в зйомках якого брали участь тільки бійці.



Допоміг авторам і відомий луцький співак Сашко Положинський.







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