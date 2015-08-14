Волинський атовець записав кліп на власну пісню. ВІДЕО
Сьогодні, 13:13
Волинянин Микола Габдулхаков на псевдо «Абдулла», який добровільно пішов служити в зону АТО, записав кліп на власну пісню «Наш Бат».
Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
При створенні кліпу автори використали як документальне відео, надане побратимами, так і постановочне. Участь в зйомках якого брали участь тільки бійці.
Допоміг авторам і відомий луцький співак Сашко Положинський.
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Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
При створенні кліпу автори використали як документальне відео, надане побратимами, так і постановочне. Участь в зйомках якого брали участь тільки бійці.
Допоміг авторам і відомий луцький співак Сашко Положинський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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