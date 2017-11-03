Цупив навіть нарди і постіль: у Луцьку засудили «серійного» крадія

У Луцьку злодія, який обкрадав повір’я низки господарств у селі Липини та цупив речі із комірок будинків в обласному центрі, ув’язнили на 3 роки.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 5 жовтня.Чоловік у листопаді 2015 року заліз на подвір’я будинку у селі Липини, де поцупив з літньої тераси 2 кальяни, вудку, стіл та два стільці. На початку січня 2016 року чоловік знову заліз на одне із подвір’їв у та поцупив стіл і два стільці, два комплекти постільної білизни, кросівки та два садові світильники. 10 січня злодій віз до інших господарів у Липинах та потягнув із подвір’я велосипед, два ліхтарі та кондиціонер.Окрім того, наприкінці 2015 року чоловік обікрав ще одне домоволодіння, з якого викрав амулет, 6 банних шапок, дві накидки, верхню кишку тульського самовару та заварний чайник, кавказькі нарди ручної роботи та флакони з ефірним оліями. Згодом він заліз у ще одне господарство в Липинах, де викрав шруповерт, механічний фен, перфоратор, фрезерувальну машину, електролобзик та дриль та набір ключів.Згодом крадій розширив свою «сферу діяльності» й на Луцьк: обікрав підсобку у будинку на вулиці Гордіюк, винісши велосипед та автомобільні шини. Після цього протягом 2016 року він регулярно залазив у підсобки будинків, викрадаючи велосипеди, шини, електроприлади, гідравлічні домкрати, телевізори та все більш-менш цінне, що вдалося знайти. Загалом крадіжками у Луцьку він спричинив шкоди на 65 тис грн.Суд ухвалив визнати чоловіка винним та ув’язнити його на 3 роки. Однак у строк перебування за гратами врахують термін перебування під вартою та термін попереднього ув’язнення.