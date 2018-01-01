На луцькому вокзалі двох юнаків вразило струмом, – соцмережі
Сьогодні, 00:09
Про нещасний випадок із двома хлопцями на залізничному вокзалі Луцька написав Василь Бажанюк.
У спільноті "Теревені про Луцьк" у соцмережі Facebook чоловік розповів, свідком чого став близько 22 години 14 жовтня.
"Люди їдуть на Київ. Вибух, спалах і щось горить і падає на колії... Де ваші діти час проводять. Влазять на вагони і фоткаються. Результат - два постраждалих від удару струмом. Один середньої важкості, елктротравма, 15 років, інший важкий,19 років, елетротравма, опіки тіла", - пише чоловік
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У спільноті "Теревені про Луцьк" у соцмережі Facebook чоловік розповів, свідком чого став близько 22 години 14 жовтня.
"Люди їдуть на Київ. Вибух, спалах і щось горить і падає на колії... Де ваші діти час проводять. Влазять на вагони і фоткаються. Результат - два постраждалих від удару струмом. Один середньої важкості, елктротравма, 15 років, інший важкий,19 років, елетротравма, опіки тіла", - пише чоловік
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