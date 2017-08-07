Меган Маркл вагітна: коли народиться первісток королівського подружжя

Гаррі і 37-річна Меган Маркл незабаром стануть батьками.



Відомо, що первісток королівського подружжя має народитися навесні 2019 року. Про це повідомляє Кенсінгтонський палац на офіційній сторінці в Twitter, - пише



"Герцог і герцогиня Сассекські з великим задоволенням повідомляють, що герцогиня Сассекська чекає дитину, яка з'явиться на світ навесні 2019 року", – повідомляють представники королівської сім'ї.



Зауважимо, у мережі неодноразово ходили чутки про вагітність Меган Маркл. До прикладу, увагу громадськості привернув вихід герцогині Сассекської 12 жовтня у Віндзорі під час весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка. Все тому, що вбрання не було приталене на животі. Сама герцогиня спровокувала ще більше чуток, застібнувши пальто тільки зверху.



Що цікаво, західні таблоїди почали писати про імовірну вагітність герцогині ще у червні, зокрема про те, що Меган вагітна двійнею.



Як розповіло джерело видання Hollywood Life, 36-річна Меган і 33-річний Гаррі були приголомшені тим, наскільки швидко це сталося. Майбутні батьки взнали радісну новину, коли повернулися з короткого медового місяця в Африці.



Крім того, тоді західні ЗМІ наголошували, що герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон дає поради Меган, як приховати животик на публіці.

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