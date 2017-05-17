У Луцьку показали «Восьме чудо світу». ВІДЕО
Сьогодні, 16:39
У Волинському краєзнавчому музеї відкрили унікальну виставку мікромініатюр Володимира Казаряна "Восьме чудо світу".
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
В нашій державі всього двоє людей створюють такі мініатюри.
У творчому доробку митця - понад 600 робіт. Для своїх мікроскульптур митець використовує незвичні матеріали: риб'ячу луску, слонову кістку, волосину, макове зерно.
Роботи Володимира Казаряна уже побували у Єгипті, США та країнах Європи.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
В нашій державі всього двоє людей створюють такі мініатюри.
У творчому доробку митця - понад 600 робіт. Для своїх мікроскульптур митець використовує незвичні матеріали: риб'ячу луску, слонову кістку, волосину, макове зерно.
Роботи Володимира Казаряна уже побували у Єгипті, США та країнах Європи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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