У Луцьку показали «Восьме чудо світу». ВІДЕО

Володимира Казаряна "Восьме чудо світу".



Про це йдеться у сюжеті



В нашій державі всього двоє людей створюють такі мініатюри.



У творчому доробку митця - понад 600 робіт. Для своїх мікроскульптур митець використовує незвичні матеріали: риб'ячу луску, слонову кістку, волосину, макове зерно.



Роботи Володимира Казаряна уже побували у Єгипті, США та країнах Європи.





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