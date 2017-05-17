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У Луцьку показали «Восьме чудо світу». ВІДЕО

У Луцьку показали «Восьме чудо світу». ВІДЕО
У Волинському краєзнавчому музеї відкрили унікальну виставку мікромініатюр Володимира Казаряна "Восьме чудо світу".

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

В нашій державі всього двоє людей створюють такі мініатюри.

У творчому доробку митця - понад 600 робіт. Для своїх мікроскульптур митець використовує незвичні матеріали: риб'ячу луску, слонову кістку, волосину, макове зерно.

Роботи Володимира Казаряна уже побували у Єгипті, США та країнах Європи.


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Теги: виставка, Волинь
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