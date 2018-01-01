Породілля зарізала власне немовля





Про злочин повідомила сама жінка, зателефонувавши до Богородчанського відділення поліції, заявили у прес-центрі, - пише



Жінка народила хлопчика у своєму домі. Ножем вона завдала немовляті декілька ударів в область шиї, від чого дитина померла.



Правоохоронці затримали жінку й вирішують питання про оголошення їй підозри та затримання під вартою.



Поліцією розпочато кримінальне провадження відповідно до ст. 117 Кримінального кодексу - "умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція затримала матір, яка вбила свою новонароджену дитину. Інцидент стався на Івано-Франківщині.Про злочин повідомила сама жінка, зателефонувавши до Богородчанського відділення поліції, заявили у прес-центрі, - пише gazeta.ua Жінка народила хлопчика у своєму домі. Ножем вона завдала немовляті декілька ударів в область шиї, від чого дитина померла.Правоохоронці затримали жінку й вирішують питання про оголошення їй підозри та затримання під вартою.Поліцією розпочато кримінальне провадження відповідно до ст. 117 Кримінального кодексу - "умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини".

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