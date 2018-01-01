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Породілля зарізала власне немовля

Породілля зарізала власне немовля
Поліція затримала матір, яка вбила свою новонароджену дитину. Інцидент стався на Івано-Франківщині.

Про злочин повідомила сама жінка, зателефонувавши до Богородчанського відділення поліції, заявили у прес-центрі, - пише gazeta.ua.

Жінка народила хлопчика у своєму домі. Ножем вона завдала немовляті декілька ударів в область шиї, від чого дитина померла.

Правоохоронці затримали жінку й вирішують питання про оголошення їй підозри та затримання під вартою.

Поліцією розпочато кримінальне провадження відповідно до ст. 117 Кримінального кодексу - "умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини".

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Теги: смерть, дитина
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