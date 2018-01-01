вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Порошенко привітав волинського Героя з днем народження

Порошенко привітав волинського Героя з днем народження
Президент Петро Порошенко привітав з днем народження волинянина, Героя України майора Володимира Гринюка, під керівництвом якого у 2015 році на Донбасі знищили велику кількість ворожої бронетехніки.

Вітання Глава держава опублікував на своїй сторінці у Facebook, - пише rayon.in.ua.

«Історія Героя України, майора Володимира Гринюка та його відчайдушної роти – це історія мужності, незламності та боротьби.

10-11 лютого 2015 року батальйон 30-ї окремої механізованої бригади, яким керував Володимир, увійшов в населений пункт Логвинове, знищивши велику кількість бронетехніки. Частину Володимир знищив особисто. Під час виконання надзвичайно важкої операції офіцер отримав поранення, але все одно продовжив керувати своїм підрозділом.

Сьогодні, у свято всіх захисників, наш мужній Герой святкує 32-річчя. Бажаємо здоров'я, майоре! З днем народження!», – йдеться у дописі Петра Порошенка.

Володимир Гринюк народився 14 жовтня 1986 року в місті Ківерці. Герой України, майор Збройних Сил України, заступник механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: воїн, Петро Порошенко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
ТОП найдивніших імен 2018 року для дітей на Волині
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Порошенко привітав волинського Героя з днем народження
Сьогодні, 18:03
Породілля зарізала власне немовля
Сьогодні, 17:13
У Луцьку показали «Восьме чудо світу». ВІДЕО
Сьогодні, 16:39
«Старий шлях» з Любитова до Колодяжного стане новою об’їзною дорогою
Сьогодні, 16:09
Від сьогодні водіїв штрафуватимуть за перевищення швидкості
Сьогодні, 15:37
Схожі новини
Коли давалась ця обіцянка, там не було російських військ, там були гопники, – Лапін про слова Порошенка у 2014-му Коли давалась ця обіцянка, там не було російських військ, там були гопники, – Лапін про слова Порошенка у 2014-му
27 вересень, 20:22
Американський дипломат порівняв Путіна і Порошенка Американський дипломат порівняв Путіна і Порошенка
24 вересень, 11:15
Порошенко вийшов на друге місце у президентському рейтингу, – соцопитування Порошенко вийшов на друге місце у президентському рейтингу, – соцопитування
18 вересень, 11:08
Президент призначив довічну стипендію волинянину Президент призначив довічну стипендію волинянину
12 вересень, 10:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Порошенко привітав волинського Героя з днем народження
Сьогодні, 18:03
 0
Породілля зарізала власне немовля
Сьогодні, 17:13
 0
У Луцьку показали «Восьме чудо світу». ВІДЕО
Сьогодні, 16:39
 0
«Старий шлях» з Любитова до Колодяжного стане новою об’їзною дорогою
Сьогодні, 16:09
 0
Від сьогодні водіїв штрафуватимуть за перевищення швидкості
Сьогодні, 15:37
 0
Медіа
відео
1/8