Порошенко привітав волинського Героя з днем народження
Сьогодні, 18:03
Президент Петро Порошенко привітав з днем народження волинянина, Героя України майора Володимира Гринюка, під керівництвом якого у 2015 році на Донбасі знищили велику кількість ворожої бронетехніки.
Вітання Глава держава опублікував на своїй сторінці у Facebook, - пише rayon.in.ua.
«Історія Героя України, майора Володимира Гринюка та його відчайдушної роти – це історія мужності, незламності та боротьби.
10-11 лютого 2015 року батальйон 30-ї окремої механізованої бригади, яким керував Володимир, увійшов в населений пункт Логвинове, знищивши велику кількість бронетехніки. Частину Володимир знищив особисто. Під час виконання надзвичайно важкої операції офіцер отримав поранення, але все одно продовжив керувати своїм підрозділом.
Сьогодні, у свято всіх захисників, наш мужній Герой святкує 32-річчя. Бажаємо здоров'я, майоре! З днем народження!», – йдеться у дописі Петра Порошенка.
Володимир Гринюк народився 14 жовтня 1986 року в місті Ківерці. Герой України, майор Збройних Сил України, заступник механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади.
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Вітання Глава держава опублікував на своїй сторінці у Facebook, - пише rayon.in.ua.
«Історія Героя України, майора Володимира Гринюка та його відчайдушної роти – це історія мужності, незламності та боротьби.
10-11 лютого 2015 року батальйон 30-ї окремої механізованої бригади, яким керував Володимир, увійшов в населений пункт Логвинове, знищивши велику кількість бронетехніки. Частину Володимир знищив особисто. Під час виконання надзвичайно важкої операції офіцер отримав поранення, але все одно продовжив керувати своїм підрозділом.
Сьогодні, у свято всіх захисників, наш мужній Герой святкує 32-річчя. Бажаємо здоров'я, майоре! З днем народження!», – йдеться у дописі Петра Порошенка.
Володимир Гринюк народився 14 жовтня 1986 року в місті Ківерці. Герой України, майор Збройних Сил України, заступник механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади.
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