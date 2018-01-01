В Іваничах через ремонт перекриють дорогу
Сьогодні, 12:16
В Іваничах, що на Волині, через ремонт дороги перекриють частину вулиці Залізничної.
Про це повідомили у селищній раді.
"До Уваги жителів Іваничівщини !!!
16 жовтня 2018р. працівники ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс» почали ремонтні роботи частини вулиці Залізнична на проміжку від атостанції до залізничного вокзалу. Рух на даному проміжку буде тимчасово обмежений,
просимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у селищній раді.
"До Уваги жителів Іваничівщини !!!
16 жовтня 2018р. працівники ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс» почали ремонтні роботи частини вулиці Залізнична на проміжку від атостанції до залізничного вокзалу. Рух на даному проміжку буде тимчасово обмежений,
просимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.
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