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У луцькому «Промені» виступить Pianoбой. ВІДЕО*

У луцькому «Промені» виступить Pianoбой. ВІДЕО*
Вже зовсім скоро, 3 листопада у Розважальному центрі «Промінь» виступить Pianoбой.

Душевний та емоційний Дмитро Шуров обіцяє подарувати надзвичайну атмосферу та чуттєві пісні.

Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.

У луцькому «Промені» виступить Pianoбой. ВІДЕО*



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Теги: РЦ «Промінь»
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