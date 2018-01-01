У луцькому «Промені» виступить Pianoбой. ВІДЕО*





Душевний та емоційний Дмитро Шуров обіцяє подарувати надзвичайну атмосферу та чуттєві пісні.



Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».



Довідка: +380 (68) 525 90 09.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже зовсім скоро, 3 листопада у Розважальному центрі «Промінь» виступить Pianoбой.Душевний та емоційний Дмитро Шуров обіцяє подарувати надзвичайну атмосферу та чуттєві пісні.Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.

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