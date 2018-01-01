У луцькому «Промені» виступить Pianoбой. ВІДЕО*
Сьогодні, 17:04
Вже зовсім скоро, 3 листопада у Розважальному центрі «Промінь» виступить Pianoбой.
Душевний та емоційний Дмитро Шуров обіцяє подарувати надзвичайну атмосферу та чуттєві пісні.
Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Душевний та емоційний Дмитро Шуров обіцяє подарувати надзвичайну атмосферу та чуттєві пісні.
Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Переніс більше 40 операцій: у Києві в госпіталі помер атовець
Сьогодні, 17:20
У луцькому «Промені» виступить Pianoбой. ВІДЕО*
Сьогодні, 17:04
На Волині видали першу біометричну посвідку
Сьогодні, 16:54