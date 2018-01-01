Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО





Кожна деталь цієї осені заслуговує на те, аби її показали крізь фотооб'єктив.



Яскрави і теплі барви "бабиного літа" у підбірку зібрала фотограф Катерина Приступа.



Крізь свій об'єктив вона побачила прекрасне у всьому - насиченому багряному кольорі листя, квітах, які тішаться останніми теплими променями сонця, ягідках, які до останнього не піддаються осені, тощо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогорічна осінь вражає. Вона барвиста, тепла, яскрава.Кожна деталь цієї осені заслуговує на те, аби її показали крізь фотооб'єктив.Яскрави і теплі барви "бабиного літа" у підбірку зібрала фотографКрізь свій об'єктив вона побачила прекрасне у всьому - насиченому багряному кольорі листя, квітах, які тішаться останніми теплими променями сонця, ягідках, які до останнього не піддаються осені, тощо.

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