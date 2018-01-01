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Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО

Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Цьогорічна осінь вражає. Вона барвиста, тепла, яскрава.

Кожна деталь цієї осені заслуговує на те, аби її показали крізь фотооб'єктив.

Яскрави і теплі барви "бабиного літа" у підбірку зібрала фотограф Катерина Приступа.

Крізь свій об'єктив вона побачила прекрасне у всьому - насиченому багряному кольорі листя, квітах, які тішаться останніми теплими променями сонця, ягідках, які до останнього не піддаються осені, тощо.

Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО
Осінь у Луцьку в деталях: макрозйомка. ФОТО

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Теги: осінь, Луцьк, макрозйомка
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