У луцькому виші відкрили дошку пам'яті загиблим в АТО студентам. ФОТО
Сьогодні, 15:27
На фасаді Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відкрили меморіальну дошку студентам, які загинули в АТО.
Про це повідомили у відділ зв’язків із громадськістю університету.
Подія відбулася вранці 16 жовтня перед головним корпусом вишу.
Вшанувати пам’ять загиблих студентів прийшли їхні друзі, учасники АТО, студентство, професорсько-викладацький склад і керівництво вишу.
«Колись про героїв Крут Павло Тичина сказав: «Понад все вони любили свій коханий край». От і троє наших хлопців любили рідну Батьківщину – Україну – понад усе й не пошкодували для неї навіть власних життів: це студент факультету економіки та управління Станіслав Потапчук і студенти факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Артем Карабан і Герой України Андрій Снітко», – сказав ректор університету Ігор Коцан.
«Живімо так, щоб не було соромно перед їх пам’яттю. Живімо й за них! Ніхто не забутий, ніщо не забуте!» – резюмував ректор.
Згодом він разом з головою студентської ради Андрієм Данилюком відкрив меморіальну дошку загиблим Героям.
Опісля головний військовий капелан Волинської єпархії УПЦ КП, протоієрей Михайло Бучак з іншими священиками прочитав молитву й освятив меморіальну дошку.
«Хтось живе тілом, хтось – розумом, а хтось – душею й серцем. Ці хлопці, без сумніву, жили душею й серцем!» – наголосив протоієрей.
Також слова скорботи про загиблих героїв висловили учасники АТО – старший викладач факультету історії, політології та національної безпеки Тарас Літковець і студент факультету психології та соціології Сергій Мельничук.
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Про це повідомили у відділ зв’язків із громадськістю університету.
Подія відбулася вранці 16 жовтня перед головним корпусом вишу.
Вшанувати пам’ять загиблих студентів прийшли їхні друзі, учасники АТО, студентство, професорсько-викладацький склад і керівництво вишу.
«Колись про героїв Крут Павло Тичина сказав: «Понад все вони любили свій коханий край». От і троє наших хлопців любили рідну Батьківщину – Україну – понад усе й не пошкодували для неї навіть власних життів: це студент факультету економіки та управління Станіслав Потапчук і студенти факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Артем Карабан і Герой України Андрій Снітко», – сказав ректор університету Ігор Коцан.
«Живімо так, щоб не було соромно перед їх пам’яттю. Живімо й за них! Ніхто не забутий, ніщо не забуте!» – резюмував ректор.
Згодом він разом з головою студентської ради Андрієм Данилюком відкрив меморіальну дошку загиблим Героям.
Опісля головний військовий капелан Волинської єпархії УПЦ КП, протоієрей Михайло Бучак з іншими священиками прочитав молитву й освятив меморіальну дошку.
«Хтось живе тілом, хтось – розумом, а хтось – душею й серцем. Ці хлопці, без сумніву, жили душею й серцем!» – наголосив протоієрей.
Також слова скорботи про загиблих героїв висловили учасники АТО – старший викладач факультету історії, політології та національної безпеки Тарас Літковець і студент факультету психології та соціології Сергій Мельничук.
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