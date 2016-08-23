У луцькому виші відкрили дошку пам'яті загиблим в АТО студентам. ФОТО

На фасаді Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відкрили меморіальну дошку студентам, які загинули в АТО.Про це повідомили у відділ зв’язків із громадськістю університету.Подія відбулася вранці 16 жовтня перед головним корпусом вишу.Вшанувати пам’ять загиблих студентів прийшли їхні друзі, учасники АТО, студентство, професорсько-викладацький склад і керівництво вишу.«Колись про героїв Крут Павло Тичина сказав: «Понад все вони любили свій коханий край». От і троє наших хлопців любили рідну Батьківщину – Україну – понад усе й не пошкодували для неї навіть власних життів: це студент факультету економіки та управління Станіслав Потапчук і студенти факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Артем Карабан і Герой України Андрій Снітко», – сказав ректор університету«Живімо так, щоб не було соромно перед їх пам’яттю. Живімо й за них! Ніхто не забутий, ніщо не забуте!» – резюмував ректор.Згодом він разом з головою студентської радивідкрив меморіальну дошку загиблим Героям.Опісля головний військовий капелан Волинської єпархії УПЦ КП, протоієрейз іншими священиками прочитав молитву й освятив меморіальну дошку.«Хтось живе тілом, хтось – розумом, а хтось – душею й серцем. Ці хлопці, без сумніву, жили душею й серцем!» – наголосив протоієрей.Також слова скорботи про загиблих героїв висловили учасники АТО – старший викладач факультету історії, політології та національної безпекиі студент факультету психології та соціології