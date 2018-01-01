Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі

Андрій Авраменко, який ганяв містом на краденому мотоциклі Kawasaki, порушуючи правила, заплатить 765 гривень штрафу та постане перед судом.



Нагадаємо, у Луцьку поліція 5 жовтня влаштувала погоню за мотоциклістом, який порушував правила дорожнього руху. Чоловіка затримали на території спорткомплексу Луцького національного технічного університету. 41-річний керманич повідомив, що взяв мотоцикл покататись, та він йому не належить. Інспектори також з’ясували, що Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що горе-мотоциклістом виявився депутат Луцької міської ради Андрій Авраменко. Таку інформацію журналістам підтвердили декілька джерел. Сам депутат, навіть не дослухавши питання, заперечив будь-які інциденти з поліцією.



У відповіді на запит Інформаційного агентства ВолиньPost в управлінні патрульної поліції Волинської області розповіли, що 5 жовтня водій їхав на мотоциклі Kawasaki з номерним знаком, що не належав цьому засобу. Наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебували пішоходи, він не зменшив швидкість, не зупинився, щоб дати дорогу пішоходам, а також здійснив проїзд на заборонний червоний сигнал світлофору, при перевірці документів не мав при собі посвідчення водія відповідної категорії.



Загальний штраф, який має сплатити порушник за свої дії, становить 765 гривень.



Більше того, луцький депутат постане і перед судом, оскільки не виконав вимогу поліцейського про зупинку. А притягнення до відповідальності порушника за цією статтею – у компетенції суду. Відомо, що матеріали справи направили до Луцького міськрайонного суду.



Мотоцикл Kawasaki патрульні не вилучали. На місці працювала слідчо-оперативна група.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцькради, який ганяв містом на краденому мотоциклі Kawasaki, порушуючи правила, заплатить 765 гривень штрафу та постане перед судом.Нагадаємо, у Луцьку поліція 5 жовтня, який порушував правила дорожнього руху. Чоловіка затримали на території спорткомплексу Луцького національного технічного університету. 41-річний керманич повідомив, що взяв мотоцикл покататись, та він йому не належить. Інспектори також з’ясували, що цей транспортний засіб зареєстрований в базі Інтерполу як викрадений .Із власних джерел цестало відомо, що горе-мотоциклістом виявився депутат Луцької міської ради Андрій Авраменко. Таку інформацію журналістам підтвердили декілька джерел. Сам депутат, навіть не дослухавши питання, заперечив будь-які інциденти з поліцією.У відповіді на запит Інформаційного агентства ВолиньPost в управлінні патрульної поліції Волинської області розповіли, що 5 жовтня водій їхав на мотоциклі Kawasaki з номерним знаком, що не належав цьому засобу. Наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебували пішоходи, він не зменшив швидкість, не зупинився, щоб дати дорогу пішоходам, а також здійснив проїзд на заборонний червоний сигнал світлофору, при перевірці документів не мав при собі посвідчення водія відповідної категорії.Загальний штраф, який має сплатити порушник за свої дії, становить 765 гривень.Більше того, луцький депутат постане і перед судом, оскільки не виконав вимогу поліцейського про зупинку. А притягнення до відповідальності порушника за цією статтею – у компетенції суду. Відомо, що матеріали справи направили до Луцького міськрайонного суду.Мотоцикл Kawasaki патрульні не вилучали. На місці працювала слідчо-оперативна група.

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