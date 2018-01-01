Від раку на Волині помер атовець
Сьогодні, 16:16
На Волині 14 жовтня від раку головного мозку помер Куценко Микола, боєць 51-ої ОМБр, який родом з Володимира-Волинського.
Цю інформацію Інформаційному агентству ВолиньPost надали у "Спілці Воїнів АТО Волині".
"Хвороба скосила ще одного нашого побратима - героя. Вічна память друже. Спочивай з миром", - йдеться у дописі "Спілка Воїнів АТО Волині" у мережі facebook.
Зазначається, що похоронили бійця у вівторок, 16 жовтня.
Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost майор Юрій Кабак, котрий знав Миколу Куценка, у 2014-2015 роках волинянин служив у першому батальйоні 51-ї бригади, згодом був заступником командира взводу у піхотній роті.
У бійця залишилася двійня немовлят та дружина.
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Цю інформацію Інформаційному агентству ВолиньPost надали у "Спілці Воїнів АТО Волині".
"Хвороба скосила ще одного нашого побратима - героя. Вічна память друже. Спочивай з миром", - йдеться у дописі "Спілка Воїнів АТО Волині" у мережі facebook.
Зазначається, що похоронили бійця у вівторок, 16 жовтня.
Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost майор Юрій Кабак, котрий знав Миколу Куценка, у 2014-2015 роках волинянин служив у першому батальйоні 51-ї бригади, згодом був заступником командира взводу у піхотній роті.
У бійця залишилася двійня немовлят та дружина.
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