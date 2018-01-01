вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Від раку на Волині помер атовець

Від раку на Волині помер атовець
На Волині 14 жовтня від раку головного мозку помер Куценко Микола, боєць 51-ої ОМБр, який родом з Володимира-Волинського.

Цю інформацію Інформаційному агентству ВолиньPost надали у "Спілці Воїнів АТО Волині".

"Хвороба скосила ще одного нашого побратима - героя. Вічна память друже. Спочивай з миром", - йдеться у дописі "Спілка Воїнів АТО Волині" у мережі facebook.

Зазначається, що похоронили бійця у вівторок, 16 жовтня.

Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost майор Юрій Кабак, котрий знав Миколу Куценка, у 2014-2015 роках волинянин служив у першому батальйоні 51-ї бригади, згодом був заступником командира взводу у піхотній роті.

У бійця залишилася двійня немовлят та дружина.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, атовець, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
На Волині подорожчав проїзд у маршрутках
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чужих дітей не буває: на Волині запрацювала соціальна ініціатива
Сьогодні, 16:33
На Волині хлопець виніс з помешкання дідуся рушницю
Сьогодні, 16:31
Від раку на Волині помер атовець
Сьогодні, 16:16
Волинський сбушник ‒ серед переможців чемпіонату світу з рукопашного бою
Сьогодні, 16:08
На Ягодині викрили осіб, які хотіли провезти наркотики в Україну. ФОТО
Сьогодні, 15:51
Схожі новини
Заповів поховати на Волині: поблизу Берестечка попрощалися з львівським атовцем. ФОТО Заповів поховати на Волині: поблизу Берестечка попрощалися з львівським атовцем. ФОТО
01 жовтень, 14:34
На Волині помер атовець На Волині помер атовець
03 липень, 15:56
У загиблого на Сході волинянина залишилася новонароджена донька У загиблого на Сході волинянина залишилася новонароджена донька
13 червень, 10:09
Переніс більше 40 операцій: у Києві в госпіталі помер атовець Переніс більше 40 операцій: у Києві в госпіталі помер атовець
Сьогодні, 17:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У небі над Волинню літав польський винищувач
Сьогодні, 17:35
 0
Грошей на камери у всі садочки й школи Луцька немає, ‒ мерія
Сьогодні, 17:30
 0
Переніс більше 40 операцій: у Києві в госпіталі помер атовець
Сьогодні, 17:20
 0
У Луцьку дитина втекла з дому, бо мама змушувала ходити до церкви
Сьогодні, 17:05
 0
У луцькому «Промені» виступить Pianoбой. ВІДЕО*
Сьогодні, 17:04
 0
Медіа
відео
1/8