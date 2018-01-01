Від раку на Волині помер атовець

На Волині 14 жовтня від раку головного мозку помер, боєць 51-ої ОМБр, який родом з Володимира-Волинського.Цю інформаціюнадали у "Спілці Воїнів АТО Волині"."Хвороба скосила ще одного нашого побратима - героя. Вічна память друже. Спочивай з миром", - йдеться у дописі "Спілка Воїнів АТО Волині" у мережі facebook.Зазначається, що похоронили бійця у вівторок, 16 жовтня.Як розповів у коментарімайор, котрий знав Миколу Куценка, у 2014-2015 роках волинянин служив у першому батальйоні 51-ї бригади, згодом був заступником командира взводу у піхотній роті.У бійця залишилася двійня немовлят та дружина.