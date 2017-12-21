На Волині видали першу біометричну посвідку
Сьогодні, 16:54
В УДМС України у Волинській області видали першу біометричну посвідку.
Це сталося 16 жовтня, - повідомили у Міграційній службі Волині.
З вересня іноземні громадяни проходять нову процедуру при оформленні посвідок на тимчасове місце проживання, зокрема сканування відбитків пальців рук, цифрове фотографування, відцифрований підпис особи та у встановлений законодавством строк отримують біометричні документи нового зразка.
До відома, подати заяву на оформлення посвідки на постійне проживання у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, можливо буде вже з 1 листопада 2018 року, до того часу іноземців документуватимуть посвідками на постійне проживання у формі книжечки.
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Це сталося 16 жовтня, - повідомили у Міграційній службі Волині.
З вересня іноземні громадяни проходять нову процедуру при оформленні посвідок на тимчасове місце проживання, зокрема сканування відбитків пальців рук, цифрове фотографування, відцифрований підпис особи та у встановлений законодавством строк отримують біометричні документи нового зразка.
До відома, подати заяву на оформлення посвідки на постійне проживання у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, можливо буде вже з 1 листопада 2018 року, до того часу іноземців документуватимуть посвідками на постійне проживання у формі книжечки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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