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На Волині видали першу біометричну посвідку

На Волині видали першу біометричну посвідку
В УДМС України у Волинській області видали першу біометричну посвідку.

Це сталося 16 жовтня, - повідомили у Міграційній службі Волині.

З вересня іноземні громадяни проходять нову процедуру при оформленні посвідок на тимчасове місце проживання, зокрема сканування відбитків пальців рук, цифрове фотографування, відцифрований підпис особи та у встановлений законодавством строк отримують біометричні документи нового зразка.

До відома, подати заяву на оформлення посвідки на постійне проживання у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, можливо буде вже з 1 листопада 2018 року, до того часу іноземців документуватимуть посвідками на постійне проживання у формі книжечки.

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Теги: міграційна служба, документ, посвідка
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