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Переніс більше 40 операцій: у Києві в госпіталі помер атовець

Переніс більше 40 операцій: у Києві в госпіталі помер атовець
У київському військовому госпіталі 16 жовтня помер військовослужбовець із Львова Юліан Циганко.

Інформацію про це оприлюднив під час оперативної наради голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, - пише видання lv.oblast.online.

Він зазначив, що у військового почали відмовляти внутрішні органи і він сам попросив відключити себе від апарату штучного дихання.

Зазначається, що загиблий військовослужбовець три роки боровся за життя, він був важкопоранений у 2015 році. Він переніс більше, ніж сорок операцій. Сам військовий з 2014 по 2015 роки брав участь у антитерористичній операції.

Загиблий був з 1975 року народження, він є сиротою. Служив у 24 окремій механізованій бригаді.

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Теги: атовець, смерть, Київ
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