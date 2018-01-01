Переніс більше 40 операцій: у Києві в госпіталі помер атовець
Сьогодні, 17:20
У київському військовому госпіталі 16 жовтня помер військовослужбовець із Львова Юліан Циганко.
Інформацію про це оприлюднив під час оперативної наради голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, - пише видання lv.oblast.online.
Він зазначив, що у військового почали відмовляти внутрішні органи і він сам попросив відключити себе від апарату штучного дихання.
Зазначається, що загиблий військовослужбовець три роки боровся за життя, він був важкопоранений у 2015 році. Він переніс більше, ніж сорок операцій. Сам військовий з 2014 по 2015 роки брав участь у антитерористичній операції.
Загиблий був з 1975 року народження, він є сиротою. Служив у 24 окремій механізованій бригаді.
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Інформацію про це оприлюднив під час оперативної наради голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, - пише видання lv.oblast.online.
Він зазначив, що у військового почали відмовляти внутрішні органи і він сам попросив відключити себе від апарату штучного дихання.
Зазначається, що загиблий військовослужбовець три роки боровся за життя, він був важкопоранений у 2015 році. Він переніс більше, ніж сорок операцій. Сам військовий з 2014 по 2015 роки брав участь у антитерористичній операції.
Загиблий був з 1975 року народження, він є сиротою. Служив у 24 окремій механізованій бригаді.
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