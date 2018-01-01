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У Луцьку дитина втекла з дому, бо мама змушувала ходити до церкви

У Луцьку дитина втекла з дому, бо мама змушувала ходити до церкви
Поліція розшукала 15-річного лучанина, який втік з дому, протестуючи проти релігійних переконань матері.

Як розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Сергій Козак, інцидент трапився у суботу, 13 жовтня.

Неповнолітній хлопець, 2003 року народження, залишив місце проживання батьків. Як виявилося згодом, причиною такого вчинку стали релігійні переконання матері.

«Мама «вдарилася» у віру, стала глибоко віруючою людиною і за руку на всі ці зібрання водила хлопця з собою. Йому це не сподобалося і він пішов з дому. Таким чином він висловив свій протест», – повідомив Сергій Козак.

У поліції відзначають, що оперативно зреагували на повідомлення та швидко відшукали зниклого хлопця.

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Теги: релігія, церква, протест, зникнення, дитина
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