У Луцьку дитина втекла з дому, бо мама змушувала ходити до церкви
Сьогодні, 17:05
Поліція розшукала 15-річного лучанина, який втік з дому, протестуючи проти релігійних переконань матері.
Як розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Сергій Козак, інцидент трапився у суботу, 13 жовтня.
Неповнолітній хлопець, 2003 року народження, залишив місце проживання батьків. Як виявилося згодом, причиною такого вчинку стали релігійні переконання матері.
«Мама «вдарилася» у віру, стала глибоко віруючою людиною і за руку на всі ці зібрання водила хлопця з собою. Йому це не сподобалося і він пішов з дому. Таким чином він висловив свій протест», – повідомив Сергій Козак.
У поліції відзначають, що оперативно зреагували на повідомлення та швидко відшукали зниклого хлопця.
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Як розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Сергій Козак, інцидент трапився у суботу, 13 жовтня.
Неповнолітній хлопець, 2003 року народження, залишив місце проживання батьків. Як виявилося згодом, причиною такого вчинку стали релігійні переконання матері.
«Мама «вдарилася» у віру, стала глибоко віруючою людиною і за руку на всі ці зібрання водила хлопця з собою. Йому це не сподобалося і він пішов з дому. Таким чином він висловив свій протест», – повідомив Сергій Козак.
У поліції відзначають, що оперативно зреагували на повідомлення та швидко відшукали зниклого хлопця.
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