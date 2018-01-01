У Луцьку реконструюють гуртожиток під квартири поліцейським
Сьогодні, 09:49
У Луцьку проведуть реконструкцію гуртожитку, що на проспекті Відродження, 55.
Про це йшлося у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Йдеться про приміщення на першому поверсі у житловому будинку ОСББ «Відродження 55».
Головному управлінню Національної поліції у Волинській області погодили виступити замовником проектування реконструкції приміщення гуртожитку. 105 «квадратів» віддадуть під дві службові квартири.
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Про це йшлося у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Йдеться про приміщення на першому поверсі у житловому будинку ОСББ «Відродження 55».
Головному управлінню Національної поліції у Волинській області погодили виступити замовником проектування реконструкції приміщення гуртожитку. 105 «квадратів» віддадуть під дві службові квартири.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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