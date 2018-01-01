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У Луцьку реконструюють гуртожиток під квартири поліцейським

У Луцьку реконструюють гуртожиток під квартири поліцейським
У Луцьку проведуть реконструкцію гуртожитку, що на проспекті Відродження, 55.

Про це йшлося у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.

Йдеться про приміщення на першому поверсі у житловому будинку ОСББ «Відродження 55».

Головному управлінню Національної поліції у Волинській області погодили виступити замовником проектування реконструкції приміщення гуртожитку. 105 «квадратів» віддадуть під дві службові квартири.

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Теги: житло, поліція, Луцьк
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