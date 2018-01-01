На місці «Луцького Діснейленду» буде кафе

Навпроти входу в Центральний парк, на місці, де раніше розташовувався «Луцький Діснейленд», поставлять тимчасові споруди.Про це йшлося у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.Нагадаємо,, адже на його розміщення не було відповідного дозволу.В.о. начальника управління розвитку підприємництва та рекламирозповіла, що раніше у місті провели конкурс на облаштування території. Виграла його підприємицяНа місці знесеного «Діснейленду» біля фонтанів поставлять два торговельні павільйони та літній торговельний майданчик. Погодили розміщення тимчасових споруд терміном на 5 років.