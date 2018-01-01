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На місці «Луцького Діснейленду» буде кафе

На місці «Луцького Діснейленду» буде кафе
Навпроти входу в Центральний парк, на місці, де раніше розташовувався «Луцький Діснейленд», поставлять тимчасові споруди.

Про це йшлося у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.

Нагадаємо, знесли «Діснейленд» ще у 2017 році, адже на його розміщення не було відповідного дозволу.

В.о. начальника управління розвитку підприємництва та реклами Тетяна Чимерис розповіла, що раніше у місті провели конкурс на облаштування території. Виграла його підприємиця Тетяна Єлова.

На місці знесеного «Діснейленду» біля фонтанів поставлять два торговельні павільйони та літній торговельний майданчик. Погодили розміщення тимчасових споруд терміном на 5 років.

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Теги: Луцьк, будівництво, кафе
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Коментарі 3
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З чого почали - до того і прийшли. Деребан, одним словом...
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Оооо
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Дуже цікавий проект!!! На мою думку,саме цього там і не вистачало!! Неможу дочекатися відкриття
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