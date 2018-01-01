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Відомо, хто напав на двох хлопців на проспекті Перемоги у Луцьку. ФОТО

Відомо, хто напав на двох хлопців на проспекті Перемоги у Луцьку. ФОТО
У Луцьку біля будинку на проспекті Перемоги шестеро осіб, приїхавши на двох "іномарках", побили двох хлопців. Подія сталася 26 вересня. Наразі ж відомо чимало деталей прикрого інциденту.

Як стало відомо Інформаційному агентству ВолиньPost із джерел у правоохоронних органах, до скоєння злочину причетний волинянин Олександр Дмитрук, який був на одній із двох «іномарок» - Mitsubishi.

Відомо, хто напав на двох хлопців на проспекті Перемоги у Луцьку. ФОТО


Наразі ж правоохоронці здійснили обшук у цій автівці та вилучили. Окрім того, вилучили та відправили на експертизу пістолет і гумовий молоток, які були застосовані під час нападу.

Відомо, хто напав на двох хлопців на проспекті Перемоги у Луцьку. ФОТО


Більше того, Олександр Дмитрук чинив опір працівникам поліції, тож за це йому доведеться також відповісти перед законом.
Як повідомляє джерело, Олександр Дмитрук – уродженець села Цумань Ківерцівського району. Неодноразово притягався до адміністративної та кримінальної відповідальності. Зокрема, за порушення правил дорожнього руху, залишення місця ДТП тощо. До того ж, Дмитрук переховувався від правоохоронних органів.

Нагадаємо, серед білого дня 26 вересня шестеро молодиків спортивної статури побили двох хлопців біля під'їзду будинку на проспекті Перемоги. Злочинці під’їхали туди двома автомобілями – BMW та Mitsubishi. У результаті побиття один з потерпілих перебував у важкому стані.

Головне зображення ілюстративне.

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Теги: Луцьк, напад, проспект Перемоги
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Коментарі 2
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А нащо номер замалювали якщо в попередній статі написали його?
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Він ще семену машину спалив
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