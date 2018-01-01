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На відлов безпритульних псів у Луцьку витратять 200 тисяч

На відлов безпритульних псів у Луцьку витратять 200 тисяч
У Луцьку на послуги з відлову безпритульних тварин витратять 197 164 гривні.

Про це йдеться на ProZorro.

Договір на відлов уклали з комунальним підприємством "Ласка".

Нагадаємо, нещодавно у притулку змінився керівник. Новою очільницею "Ласки" стала Наталія Рудь.

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За майже 200 тисяч гривень у місті відловлюватимуть безпритульних собак впродовж жовтня-грудня цього року.

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Теги: Ласка, Луцьк
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