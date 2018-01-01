На відлов безпритульних псів у Луцьку витратять 200 тисяч
Сьогодні, 10:10
У Луцьку на послуги з відлову безпритульних тварин витратять 197 164 гривні.
Про це йдеться на ProZorro.
Договір на відлов уклали з комунальним підприємством "Ласка".
Нагадаємо, нещодавно у притулку змінився керівник. Новою очільницею "Ласки" стала Наталія Рудь.
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За майже 200 тисяч гривень у місті відловлюватимуть безпритульних собак впродовж жовтня-грудня цього року.
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Про це йдеться на ProZorro.
Договір на відлов уклали з комунальним підприємством "Ласка".
Нагадаємо, нещодавно у притулку змінився керівник. Новою очільницею "Ласки" стала Наталія Рудь.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Із луцької «Ласки» через зміну директора пішло багато працівників
За майже 200 тисяч гривень у місті відловлюватимуть безпритульних собак впродовж жовтня-грудня цього року.
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