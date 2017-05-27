Дві машини – в кюветі: на Волині бус з причепом зіткнувся з іномаркою. ФОТО
Сьогодні, 10:35
У селі Дерно Ківерцівського району бус Renault з причепом, на якому була автівка, зіткнувся з лекговиком Opel, у результаті чого бус злетів у кювет.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
У поліції підтвердили факт аварії. Розповіли, що вона сталася вранці 18 жовтня. За попередньою інформацією, постраждалих у аварії немає.
Наразі на місці працює група поліції. Перевірка триває.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
У поліції підтвердили факт аварії. Розповіли, що вона сталася вранці 18 жовтня. За попередньою інформацією, постраждалих у аварії немає.
Наразі на місці працює група поліції. Перевірка триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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