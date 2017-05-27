вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дві машини – в кюветі: на Волині бус з причепом зіткнувся з іномаркою. ФОТО

Дві машини – в кюветі: на Волині бус з причепом зіткнувся з іномаркою. ФОТО
У селі Дерно Ківерцівського району бус Renault з причепом, на якому була автівка, зіткнувся з лекговиком Opel, у результаті чого бус злетів у кювет.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

У поліції підтвердили факт аварії. Розповіли, що вона сталася вранці 18 жовтня. За попередньою інформацією, постраждалих у аварії немає.

Наразі на місці працює група поліції. Перевірка триває.

Дві машини – в кюветі: на Волині бус з причепом зіткнувся з іномаркою. ФОТО
Дві машини – в кюветі: на Волині бус з причепом зіткнувся з іномаркою. ФОТО
Дві машини – в кюветі: на Волині бус з причепом зіткнувся з іномаркою. ФОТО
Дві машини – в кюветі: на Волині бус з причепом зіткнувся з іномаркою. ФОТО
Дві машини – в кюветі: на Волині бус з причепом зіткнувся з іномаркою. ФОТО
Дві машини – в кюветі: на Волині бус з причепом зіткнувся з іномаркою. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Дерно, кювет, лафет, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині майже 80% споживачів боргують за газ
Сьогодні, 11:01
У селі на Волині через необережність згоріла хата і хлів
Сьогодні, 10:52
Дві машини – в кюветі: на Волині бус з причепом зіткнувся з іномаркою. ФОТО
Сьогодні, 10:35
Смертельна аварія на Волині: під колесами Renault загинув пішохід
Сьогодні, 10:34
У кінотеатрі «Premier City» аж 4 прем’єрні покази*
Сьогодні, 10:30
Схожі новини
Аварія на Волині: мікроавтобус злетів у кювет. ФОТО Аварія на Волині: мікроавтобус злетів у кювет. ФОТО
23 вересень, 15:23
На Волині аварія - авто злетіло у кювет На Волині аварія - авто злетіло у кювет
27 травень, 2017, 22:16
Волинянин на викраденому авто потрапив у смертельну ДТП Волинянин на викраденому авто потрапив у смертельну ДТП
09 вересень, 2016, 10:24
У Луцьку «Жигуль» протаранив іномарку. ФОТО У Луцьку «Жигуль» протаранив іномарку. ФОТО
17 жовтень, 18:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рада передала Андріївську церкву Вселенському патріархату
Сьогодні, 12:08
 0
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Сьогодні, 12:06
 0
Скандал у луцькій маршрутці: водій накинувся на пасажирку, бо не мав решти
Сьогодні, 12:05
 0
На Волині орудують догхантери, які вбивають цуценят
Сьогодні, 11:54
 0
Показали волинський храм з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 11:37
 0
Медіа
відео
1/8