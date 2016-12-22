У Луцьку проведуть благодійний захід на збір коштів онкохворій дівчині

У Луцьку 21 жовтня на площі перед головним корпусом СНУ імені Лесі Українки з 13:00 по 19:00 відбуватиметься благодійний «Маркет надії» - #36днівзМаряною.«Маркет надії» – це доброчинний збір коштів на лікування лучанки, в якої минулого тижня виявили рак крові. Офіційний діагноз – гострий лімфобластний лейкоз L2 по FAB, common B імунофенотип.Зараз Мар’яна проходить перший етап хіміотерапії в Республіканському науково-практичному центрі дитячої онкології, гематології та імунології в Мінську (Білорусь). Він триватиме 36 днів. На лікування дівчини потрібно зібрати 50 тисяч доларів. Але прогнози лікарів такі, що стільки ж знадобиться на й другий етап та реабілітацію.Друзі та небайдужі люди Мар’яни організувалися, щоб зібрати ці гроші з користю і приємністю для кожного, хто долучиться до «Маркет надії».У неділю, 21 жовтня, протягом 6 годин навколо пам’ятника Т.Г. Шевченка відбуватиметься чимало дійств. Зона фуд-корту запропонує смачнющі страви та напої, найкращі кондитери міста потішать усіх своїми смаколиками, лицарі продемонструють найвидовищніші бої, діджеї заграють сети з відомішими і улюбленими хітами, а Garage Drum Show барабанитимуть так, що почує кожен.Окрім цього на заході будуть інстаграмні фотозони, книжкова ярмарка, ігрова зона, аукціон лотів розважального характеру і ще багато-багато іншого, що відбуватиметься в настрої світла, добра і любові.«Маркет надії» - #36днівзМаряною – це не просто прийти і кинути в скриньку гроші на благодійність. Це привід провести вихідний в хорошій компанії та атмосфері, і з користю для доброї справи, бо не має нічого важливішого, аніж врятоване життя. Всі виручені кошти відправляться на лікування Мар’яни Пархом’юк.Рахунки:ПриватБанк:4149 4978 6222 9442 Пархом‘юк Мар‘яна5168 7556 3302 5024 Хомич ВолодимирРахунок тата для переказів з-за кордону в євро: 26201455336506Anatolii Parkhomiuk OTP Bank SWIFT code: OTPVUAUK