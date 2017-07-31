У Луцьку пройшла вулична акція «Хода за свободу»
Сьогодні, 14:23
У рамках відзначення Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми, у центрі Луцька пройшла «тиха хода», покликана привернути увагу населення до проблем рабства.
Захід відбувся у четвер, 18 жовтня, за участю студентів, громадських організацій та державних соціальних структур.
Подібну акцію в Луцьку організовують уже п’ятий рік постіль. Одночасно такі заходи проходять сьогодні в усіх обласних центрах України.
Організаторами є державні структури – Департамент соціального захисту населення, Волинський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і інші суб’єкти взаємодії з протидії торгівлі людьми.
Головна мета акції, за словами організаторів, полягає у тому, аби попередити якомога більшу кількість населення про проблему та, завдяки цьому, запобігти розповсюдженню проблеми.
«Наша мета – об’єднати зусилля різних представників різних структур у сфері протидії людьми і більш поширити інформацію про проблему рабства та торгівлі людьми серед населення. «Будьте обізнані – станьте захищені» - це наше гасло.
Чим більше інформації, тим більше людина захищена. Скористатися порадою чи ні – це вже вибір самої людини, але ми повинні не мовчати, привернути увагу і найкраще попередити ті негативні наслідки, які можуть трапитися – трудову експлуатацію, сексуальну, втягнення у рабство, в злочинну діяльність. Тому що сама торгівля людьми включає дуже багато видів експлуатації», – розповів керівник громадської організації «ВЕЛЕС+» Віктор Вальчук.
Загалом у міській акції взяло участь близько 300 людей, серед них студенти, люди, які перебувають на обліку, як безробітні та небайдужі лучани.
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Захід відбувся у четвер, 18 жовтня, за участю студентів, громадських організацій та державних соціальних структур.
Подібну акцію в Луцьку організовують уже п’ятий рік постіль. Одночасно такі заходи проходять сьогодні в усіх обласних центрах України.
Організаторами є державні структури – Департамент соціального захисту населення, Волинський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і інші суб’єкти взаємодії з протидії торгівлі людьми.
Головна мета акції, за словами організаторів, полягає у тому, аби попередити якомога більшу кількість населення про проблему та, завдяки цьому, запобігти розповсюдженню проблеми.
«Наша мета – об’єднати зусилля різних представників різних структур у сфері протидії людьми і більш поширити інформацію про проблему рабства та торгівлі людьми серед населення. «Будьте обізнані – станьте захищені» - це наше гасло.
Чим більше інформації, тим більше людина захищена. Скористатися порадою чи ні – це вже вибір самої людини, але ми повинні не мовчати, привернути увагу і найкраще попередити ті негативні наслідки, які можуть трапитися – трудову експлуатацію, сексуальну, втягнення у рабство, в злочинну діяльність. Тому що сама торгівля людьми включає дуже багато видів експлуатації», – розповів керівник громадської організації «ВЕЛЕС+» Віктор Вальчук.
Загалом у міській акції взяло участь близько 300 людей, серед них студенти, люди, які перебувають на обліку, як безробітні та небайдужі лучани.
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