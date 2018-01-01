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У Луцьку озброєний чоловік в масці намагався пограбувати «ШвидкоГроші». ФОТО

У Луцьку озброєний чоловік в масці намагався пограбувати «ШвидкоГроші». ФОТО
У Луцьк на вулиці Сенаторки Левчанівської намагалися пограбуватли кредитну установу "ШвидкоГроші".

Це сталося по обіді 18 жовтня. Грабіжника оперативно затримали.

Так, намагалися пограбували фінансову установу "ШвидкоГроші".

Під час грабунку працівники встигли натиснути тривожну кнопку, служба охорони прибула за 2-3 хвилини.

Грабіжника, який був у масці та з пістолетом. Йому підставити "підніжку", той упав.

В "ШвидкоГрошах" перебувало три співробітника і один стажер.

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У Луцьку озброєний чоловік в масці намагався пограбувати «ШвидкоГроші». ФОТО
У Луцьку озброєний чоловік в масці намагався пограбувати «ШвидкоГроші». ФОТО
У Луцьку озброєний чоловік в масці намагався пограбувати «ШвидкоГроші». ФОТО
У Луцьку озброєний чоловік в масці намагався пограбувати «ШвидкоГроші». ФОТО
У Луцьку озброєний чоловік в масці намагався пограбувати «ШвидкоГроші». ФОТО
У Луцьку озброєний чоловік в масці намагався пограбувати «ШвидкоГроші». ФОТО
У Луцьку озброєний чоловік в масці намагався пограбувати «ШвидкоГроші». ФОТО

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Теги: пограбування, Луцьк, гроші
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