У Луцьку озброєний чоловік в масці намагався пограбувати «ШвидкоГроші». ФОТО





Це сталося по обіді 18 жовтня. Грабіжника оперативно затримали.



Так, намагалися пограбували фінансову установу "ШвидкоГроші".



Під час грабунку працівники встигли натиснути тривожну кнопку, служба охорони прибула за 2-3 хвилини.



Грабіжника, який був у масці та з пістолетом. Йому підставити "підніжку", той упав.



В "ШвидкоГрошах" перебувало три співробітника і один стажер.



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