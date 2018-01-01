Відомий луцький безхатько «переїхав» до іншого будинку





Тепер чоловік розмісився під балконом багатоквартирного будинку на проспекті Соборності, 42, - повідомляють



Як зазначають люди, які не раз бачили його тут, чоловік вже вдруге повернувся сюди, оскільки раніше отримував допомогу в Горохівському терцентрі соціального обслуговування.



В журналістам чоловік, якому на вигляд вже за 50, розповів, що живе під балконом більше двох тижнів і збирається вирішити всі свої проблеми вже до неділі. Безхатько неохоче погодився на розмову і попросив його не фотографувати.



«Я з Турійського району, недавно тут живу. Ще побуду тут до кінця тижня і піду. Буде все добре, я все вирішу. Горілки не хочу, нічого не хочу. Тільки дожити до неділі, а тоді все зміниться», - ділиться планами чоловік, який назвався Олександром.



На питання чому став безхатьком і які має проблеми, розповів, що не поладив із дружиною, а також втратив контакт із донькою. «Життя скоро зміню, донька приїде. Ми з нею не розмовляли, образу маю на неї, але я приходив до неї, коли вона лежала на збереженні у Луцьку. Дуже шкодую, що внука ще досі не бачив», - розповідає безхатько.



Бабуся Ніна, яка торгує овочами неподалік, не вперше бачить чоловіка. Жінка зазначає, що він пересувається на милицях. «Приїжджала поліція, однак він далі тут живе, не забирали його. Переважно зранку поспить, а потім може десь вийти. Чоловік має проблеми з рухом, ходить на милицях. Стане на переході, де люди ходять - грошей просить», - зазначає жінка.



«Поліція приїхала, стояли близько години, розбирались. Ми звертались до муніципалів, які борються із стихійною торгівлею і виганяють нас, щоб краще допомогли людині. Він же тут і спить, і в туалет ходить, і робить такі пакості всякі», - додає жінка.



Торгуючи оптичним приладдям, кожен день бачить безхатька і Петро Васильович, який знайомий особисто із Олександром, однак стверджує, що чоловіка звати Іван і родом він не з Турійська, а з Горохівського району. «Він з Горохівщини, із села Новосілки, через те й познайомились, бо я теж з тих країв. З ним розмовляв не раз, кажу йому, що вже холодно стає і треба повертатись до Берестечка, куди його відвозили соціальні служби не так давно», - розповідає.



«Вони звідти втікають, там все дисципліновано. Беруть пенсію, але ж годують, одягають, миють і всім забезпечують – здавалося б, живи, але втікають… Тут він собі вип’є, десь походить, назбирає чогось, а там вважає, що тюрма», - розповідає продавець. Чоловік також підтвердив, що безхатько пересувається на милицях і має проблеми із ногами та верхніми кінцівками.



«Там проблем є багато, та й ночі ж вже холодні, зима на носі. В нього є родина на Горохівщині, не знаю чи вони там не родичаються чи що. А вночі якісь місцеві хлопченята його обдирають, забирають речі, продукти. То побили одного разу, знають, що назбирає якихось пару гривень, то й мають діло», - додає Петро Васильович.



Дізнавшись, що інші люди підтвердили інформацію, про те, що він з Горохівщини, Іван чи то Олександр запевнив, що це неправда і родом він із Турійського району, а про Новосілки вперше чує. Також, чоловік не пам’ятає як опинився в Луцьку.



Нагадаємо, що про безхатько Іван Стасюк проживав під сходами магазину будинку на проспекті Соборності, 12. Влітку чоловік, який є інвалідом ІІ групи, написав заяву в територіальний центр соціального обслуговування Луцька з проханням транспортної доставки його в стаціонарне відділення Горохівського терцентру, де чоловіку надавали допомогу.



Директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Горохівської районної державної адміністрації Віталій Грищук розповів, що зараз Іван Стасюк мав би знаходитися в Горохівській районній лікарні на лікуванні, йому також виготовляються документи, оскільки чоловік вже втретє втратив паспорта.



«Мав би перебувати зараз у лікарні, але можливо отримав пенсію і втік. Людину ж не можна примушувати залишатись на лікуванні. Є така категорія людей, які не можуть просто жити в якихось закладах», - зауважує Віталій Грищук.



«Він приписаний в сестри, там не зрозуміло, що сталося, вона від нього відмовляється. Всі відмовляються. Чоловік має родичів. Ми навели довідку, що він був одружений, в Хмельницькій області мав дружину. Ми чим можемо, тим і допомагаємо. Зараз знову виготовляємо паспорт», - додає директор.



У Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луцька розповіли, що до департаменту соціальної політики Луцької міської ради з проханням вирішити проблему звертались жителі будинку, під чиїм вікном розмістився безхатько.



«Є сестра, є будинок, є пенсія по інвалідності. Ми завозили його в Горохівський терцентр, а вони його практично вигнали, бо він, бачте, не так себе поводить», - обурюється директор луцького терцентру Галина Шатецька.



«Він в Горохові через пенсійний фонд отримує пенсію по інвалідності, це їхня людина і хай вони трохи відповідають за своїх жителів. Вони таку категорію від себе виганяють і він назад сюди приїхав», - наголошує жінка



Як зауважила Галина Шатецька, департамент соціальної політики направив листа в департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації, щоб вони посприяли тому, аби працівники Горохівського терцентру приїхали і забрали свого мешканця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У безхатькові, який представлявся журналістам Олександром із Турійська, продавці впізнали Івана Стасюка, який мав би перебувати у терцентрі у Горохівсьому районі. Тепер чоловік живе біля будинку №42 на проспекті СоборностіТепер чоловік розмісився під балконом багатоквартирного будинку на проспекті Соборності, 42, - повідомляють Волинські Новини. Як зазначають люди, які не раз бачили його тут, чоловік вже вдруге повернувся сюди, оскільки раніше отримував допомогу в Горохівському терцентрі соціального обслуговування.В журналістам чоловік, якому на вигляд вже за 50, розповів, що живе під балконом більше двох тижнів і збирається вирішити всі свої проблеми вже до неділі. Безхатько неохоче погодився на розмову і попросив його не фотографувати.«Я з Турійського району, недавно тут живу. Ще побуду тут до кінця тижня і піду. Буде все добре, я все вирішу. Горілки не хочу, нічого не хочу. Тільки дожити до неділі, а тоді все зміниться», - ділиться планами чоловік, який назвався Олександром.На питання чому став безхатьком і які має проблеми, розповів, що не поладив із дружиною, а також втратив контакт із донькою. «Життя скоро зміню, донька приїде. Ми з нею не розмовляли, образу маю на неї, але я приходив до неї, коли вона лежала на збереженні у Луцьку. Дуже шкодую, що внука ще досі не бачив», - розповідає безхатько.Бабуся, яка торгує овочами неподалік, не вперше бачить чоловіка. Жінка зазначає, що він пересувається на милицях. «Приїжджала поліція, однак він далі тут живе, не забирали його. Переважно зранку поспить, а потім може десь вийти. Чоловік має проблеми з рухом, ходить на милицях. Стане на переході, де люди ходять - грошей просить», - зазначає жінка.«Поліція приїхала, стояли близько години, розбирались. Ми звертались до муніципалів, які борються із стихійною торгівлею і виганяють нас, щоб краще допомогли людині. Він же тут і спить, і в туалет ходить, і робить такі пакості всякі», - додає жінка.Торгуючи оптичним приладдям, кожен день бачить безхатька і, який знайомий особисто із Олександром, однак стверджує, що чоловіка зватиі родом він не з Турійська, а з Горохівського району. «Він з Горохівщини, із села Новосілки, через те й познайомились, бо я теж з тих країв. З ним розмовляв не раз, кажу йому, що вже холодно стає і треба повертатись до Берестечка, куди його відвозили соціальні служби не так давно», - розповідає.«Вони звідти втікають, там все дисципліновано. Беруть пенсію, але ж годують, одягають, миють і всім забезпечують – здавалося б, живи, але втікають… Тут він собі вип’є, десь походить, назбирає чогось, а там вважає, що тюрма», - розповідає продавець. Чоловік також підтвердив, що безхатько пересувається на милицях і має проблеми із ногами та верхніми кінцівками.«Там проблем є багато, та й ночі ж вже холодні, зима на носі. В нього є родина на Горохівщині, не знаю чи вони там не родичаються чи що. А вночі якісь місцеві хлопченята його обдирають, забирають речі, продукти. То побили одного разу, знають, що назбирає якихось пару гривень, то й мають діло», - додає Петро Васильович.Дізнавшись, що інші люди підтвердили інформацію, про те, що він з Горохівщини, Іван чи то Олександр запевнив, що це неправда і родом він із Турійського району, а про Новосілки вперше чує. Також, чоловік не пам’ятає як опинився в Луцьку.Нагадаємо, що про безхатькопроживав під сходами магазину будинку на проспекті Соборності, 12. Влітку чоловік, який є інвалідом ІІ групи, написав заяву в територіальний центр соціального обслуговування Луцька з проханням транспортної доставки його в стаціонарне відділення Горохівського терцентру, де чоловіку надавали допомогу.Директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Горохівської районної державної адміністраціїрозповів, що зараз Іван Стасюк мав би знаходитися в Горохівській районній лікарні на лікуванні, йому також виготовляються документи, оскільки чоловік вже втретє втратив паспорта.«Мав би перебувати зараз у лікарні, але можливо отримав пенсію і втік. Людину ж не можна примушувати залишатись на лікуванні. Є така категорія людей, які не можуть просто жити в якихось закладах», - зауважує Віталій Грищук.«Він приписаний в сестри, там не зрозуміло, що сталося, вона від нього відмовляється. Всі відмовляються. Чоловік має родичів. Ми навели довідку, що він був одружений, в Хмельницькій області мав дружину. Ми чим можемо, тим і допомагаємо. Зараз знову виготовляємо паспорт», - додає директор.У Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луцька розповіли, що до департаменту соціальної політики Луцької міської ради з проханням вирішити проблему звертались жителі будинку, під чиїм вікном розмістився безхатько.«Є сестра, є будинок, є пенсія по інвалідності. Ми завозили його в Горохівський терцентр, а вони його практично вигнали, бо він, бачте, не так себе поводить», - обурюється директор луцького терцентру«Він в Горохові через пенсійний фонд отримує пенсію по інвалідності, це їхня людина і хай вони трохи відповідають за своїх жителів. Вони таку категорію від себе виганяють і він назад сюди приїхав», - наголошує жінкаЯк зауважила Галина Шатецька, департамент соціальної політики направив листа в департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації, щоб вони посприяли тому, аби працівники Горохівського терцентру приїхали і забрали свого мешканця.

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