У Володимирі штрафуватимуть паліїв листя
Сьогодні, 19:02
19 жовтня у Володимирі-Волинському планують провести масштабний рейд з виявлення та штрафування осіб, які спалюють сухе листя на подвір’ях.
Для цього об’єднають сили муніципальної поліції та пожежників, - пише Буг.
Начальник Володимир-Волинської муніципальної поліції Андрій Книш повідомив, що за минулу добу склали 3 протоколи на адміністративне стягнення за спалювання сухостою на подвір’ї.
“У нас робочий графік співпадає з графіком більшості мешканців міста, і відповідно вдень листя спалюють ті, хто не працює, або ж пенсіонери. Однак, з огляду на ситуацію, яка складається два останні дні, ми змушені вдатися до радикальних дій. Ми об’єднаємося з пожежниками і будемо працювати до пізньої ночі, аби люди перестали палити траву та листя в дворах”, – зазначив Книш в телефонній розмові із журналістом.
Додамо, що редакції видання надходили скарги містян на задимленість у Володимирі-Волинському.
Нагадаємо, що спалювання листя та трав в дворах заборонено чинним законодавством України. Зокрема статтею 152 Адміністративного Кодексу, де передбачається штраф від 340 до 1 360 гривень.
У Володимирі-Волинському всі складені протоколи за паління сухої трави і листя будуть направлятися до виконавчого комітету міської ради на розгляд адміністративної комісії.
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Для цього об’єднають сили муніципальної поліції та пожежників, - пише Буг.
Начальник Володимир-Волинської муніципальної поліції Андрій Книш повідомив, що за минулу добу склали 3 протоколи на адміністративне стягнення за спалювання сухостою на подвір’ї.
“У нас робочий графік співпадає з графіком більшості мешканців міста, і відповідно вдень листя спалюють ті, хто не працює, або ж пенсіонери. Однак, з огляду на ситуацію, яка складається два останні дні, ми змушені вдатися до радикальних дій. Ми об’єднаємося з пожежниками і будемо працювати до пізньої ночі, аби люди перестали палити траву та листя в дворах”, – зазначив Книш в телефонній розмові із журналістом.
Додамо, що редакції видання надходили скарги містян на задимленість у Володимирі-Волинському.
Нагадаємо, що спалювання листя та трав в дворах заборонено чинним законодавством України. Зокрема статтею 152 Адміністративного Кодексу, де передбачається штраф від 340 до 1 360 гривень.
У Володимирі-Волинському всі складені протоколи за паління сухої трави і листя будуть направлятися до виконавчого комітету міської ради на розгляд адміністративної комісії.
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