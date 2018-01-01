У Володимирі штрафуватимуть паліїв листя





Для цього об’єднають сили муніципальної поліції та пожежників, - пише



Начальник Володимир-Волинської муніципальної поліції Андрій Книш повідомив, що за минулу добу склали 3 протоколи на адміністративне стягнення за спалювання сухостою на подвір’ї.



“У нас робочий графік співпадає з графіком більшості мешканців міста, і відповідно вдень листя спалюють ті, хто не працює, або ж пенсіонери. Однак, з огляду на ситуацію, яка складається два останні дні, ми змушені вдатися до радикальних дій. Ми об’єднаємося з пожежниками і будемо працювати до пізньої ночі, аби люди перестали палити траву та листя в дворах”, – зазначив Книш в телефонній розмові із журналістом.



Додамо, що редакції видання надходили скарги містян на задимленість у Володимирі-Волинському.



Нагадаємо, що спалювання листя та трав в дворах заборонено чинним законодавством України. Зокрема статтею 152 Адміністративного Кодексу, де передбачається штраф від 340 до 1 360 гривень.



У Володимирі-Волинському всі складені протоколи за паління сухої трави і листя будуть направлятися до виконавчого комітету міської ради на розгляд адміністративної комісії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 жовтня у Володимирі-Волинському планують провести масштабний рейд з виявлення та штрафування осіб, які спалюють сухе листя на подвір’ях.Для цього об’єднають сили муніципальної поліції та пожежників, - пише Буг Начальник Володимир-Волинської муніципальної поліціїповідомив, що за минулу добу склали 3 протоколи на адміністративне стягнення за спалювання сухостою на подвір’ї.“У нас робочий графік співпадає з графіком більшості мешканців міста, і відповідно вдень листя спалюють ті, хто не працює, або ж пенсіонери. Однак, з огляду на ситуацію, яка складається два останні дні, ми змушені вдатися до радикальних дій. Ми об’єднаємося з пожежниками і будемо працювати до пізньої ночі, аби люди перестали палити траву та листя в дворах”, – зазначив Книш в телефонній розмові із журналістом.Додамо, що редакції видання надходили скарги містян на задимленість у Володимирі-Волинському.Нагадаємо, що спалювання листя та трав в дворах заборонено чинним законодавством України. Зокрема статтею 152 Адміністративного Кодексу, де передбачається штраф від 340 до 1 360 гривень.У Володимирі-Волинському всі складені протоколи за паління сухої трави і листя будуть направлятися до виконавчого комітету міської ради на розгляд адміністративної комісії.

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