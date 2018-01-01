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У Володимирі штрафуватимуть паліїв листя

У Володимирі штрафуватимуть паліїв листя
19 жовтня у Володимирі-Волинському планують провести масштабний рейд з виявлення та штрафування осіб, які спалюють сухе листя на подвір’ях.

Для цього об’єднають сили муніципальної поліції та пожежників, - пише Буг.

Начальник Володимир-Волинської муніципальної поліції Андрій Книш повідомив, що за минулу добу склали 3 протоколи на адміністративне стягнення за спалювання сухостою на подвір’ї.

“У нас робочий графік співпадає з графіком більшості мешканців міста, і відповідно вдень листя спалюють ті, хто не працює, або ж пенсіонери. Однак, з огляду на ситуацію, яка складається два останні дні, ми змушені вдатися до радикальних дій. Ми об’єднаємося з пожежниками і будемо працювати до пізньої ночі, аби люди перестали палити траву та листя в дворах”, – зазначив Книш в телефонній розмові із журналістом.

Додамо, що редакції видання надходили скарги містян на задимленість у Володимирі-Волинському.

Нагадаємо, що спалювання листя та трав в дворах заборонено чинним законодавством України. Зокрема статтею 152 Адміністративного Кодексу, де передбачається штраф від 340 до 1 360 гривень.

У Володимирі-Волинському всі складені протоколи за паління сухої трави і листя будуть направлятися до виконавчого комітету міської ради на розгляд адміністративної комісії.

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Теги: листя, вогонь, муніципали, Володимир-Волинський
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